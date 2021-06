Familia exige justicia por feminicidio de doctora Beatriz Hernández en Hidalgo

Excélsior

Hidalgo.- "Desde pequeñas siempre compartimos muchas cosas, fuimos grandes amigas de la niñez, compañera. En vacaciones de verano la pasábamos juntos. Ella, su hermano y yo somos casi de la misma edad y pues pasábamos esa temporada juntos. Pues gracias a ellos yo pasé una niñez feliz".

Son las palabras de Ninet Cortés, prima de la doctora Beatriz Hernández Ruíz, quien, tras su muerte, dejó un vacío en cada uno de los integrantes de su familia, después de varios meses de no verla, sus primos, sus tíos y vecinos se reunieron para esperarla en casa, aunque no fuera la forma en que les hubiera gustado reencontrarse con ella.

"Yo ya no la había visto porque pues ella trabajaba, de hecho, un tiempo estuvo en el extranjero trabajando, estudiando y no la habíamos visto, pero si tenía yo comunicación con ella… pues es algo muy frustrante, increíble de asimilar, o sea aún no lo puedo creer porque o sea yo todavía hace unos días… en la semana, me parece el domingo nos mandamos un mensajito. O sea, no no no, no lo asimilo. Pero pues es un dolor muy grande", expresó Ninet.

Beatriz era una joven médico de 29 años de edad, egresada del Instituto Politécnico Nacional, dedicada a sus estudios continuaba su preparación para iniciar su especialidad.

Entre sus seres queridos era llamada la Doctora Corazón por su manera de brindar atención a quien lo requería…

“Sí, era nuestra Doctora Corazón. Y pues que alguna situación nos sentíamos mal y un mensaje a Betty. A mí por ejemplo hace un mes me vacunaron contra el Covid. Me sentí muy mal y era de que prima me siento muy mal, llevo muchas horas con fiebre ¿qué me recomiendas? Y siempre, o sea, siempre al tanto.”

Los recuerdos alrededor de la familia de la doctora Betty se hacen aún más presentes cuando comienzan a ver sus fotografías, lo único que ahora exigen es que se haga justicia.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, y por los hechos fueron detenidos 7 elementos pertenecientes a la secretaría de seguridad pública del municipio de Progreso de Obregón.

“Activamos el protocolo de feminicidio, el cual establece una serie de pruebas periciales y datos de prueba que debemos obtener del mismo eh, al agotar el mismo y al identificar la probable responsabilidad y una probable comisión de un delito fue que solicitamos ante un juez de control del distrito de Mixquiahuala una orden de aprensión en contra de los probables responsables… logramos la detención de siete personas… son personal de la dirección de seguridad pública del municipio de Progreso de Obregón”, dijo Arturo Flores Molina, subprocurador de derechos humanos de la PGJH.

Los imputados fueron presentados ante el juez en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala de Juárez, donde se determinará en audiencia su situación legal.