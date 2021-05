Felicita AMLO a Andrea Meza, 'la más guapa'

Torreón, Coahuila.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la mexicana Andrea Meza, quien anoche se coronó como Miss Universo 2021.

"Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana, que ganó enfrentando a otras mujeres de países hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto", dijo en conferencia matutina.

La chihuahuense de 26 años se convirtió en la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo, tras Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010.

"Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores en los que nos manejamos", dijo en su participación final.

Superó a otras 73 participantes en una ceremonia realizada en Florida, incluidas las finalistas, representantes de Brasil (Julia Gama), República Dominicana (Kimberly Jiménez), Adline Castelino (India) y Janick Maceta (Perú).

Ingeniera en Software y vegana, Meza aseguró hace unos días a Grupo REFORMA que era una chica insegura y hasta dudó de su belleza.

"En un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita", aseguró.

Entre las causas que defiende la joven está erradicar la violencia de género.

"México, esto es para ti", publicó anoche en sus redes sociales, junto con un video donde las otras reinas de belleza festejaban con ella su triunfo.