Félix Salgado: el INE posee superpoderes; es parcial y debe desaparecer, reitera

Excélsior

Chilpancingo.- Félix Salgado Macedonio retomó su presión contra el INE.

El morenista criticó que el árbitro electoral nacional tenga la facultad de fiscalizar su campaña a la gubernatura, cuando es una tarea que debería recaer en el Instituto Electoral de Guerrero, donde registró su candidatura.

“El INE tiene superpoderes, entonces habrá que legislar sobre eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que ya cumplió, debe desaparecer este INE y darle vida a otro (que esté) comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, dijo en esta ciudad.

El senador con licencia salió la mañana de ayer de Acapulco rumbo a la CDMX, en caravana con cientos de simpatizantes. Buscan presionar al INE luego de que el TEPJF ordenó reformular la sanción al morenista.

El INE es súper poderoso: Salgado

Para el senador con licencia, es un exceso que el instituto tenga atribuciones que deben ser de la autoridad estatal.

Ante el anuncio de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) regresó su caso al INE para que lo reconsidere, Félix Salgado Macedonio adelantó la caravana de autos que tenia planeada iniciar esta mañana, saliendo desde Acapulco.

El punto de reunión fue el Asta Bandera, frente al Parque Papagayo. A las 5 de la mañana ya había unos 50 vehículos listos para salir rumbo a la Ciudad de México, con el objetivo de protestar afuera del INE y presionarlo en la resolución que deberá emitir en las próximas horas, sobre si le retira o no a Salgado la candidatura en Guerrero.

Antes de salir, El Toro explicó que la caravana seria encabezada por su combi, después se formarían camionetas con las banderas de Morena y de México, luego el equipo de comunicación y después, los seguidores.

“Cada quien lleva su propio vehículo, paga su gasolina y su propia comida, para que después los del INE no digan que yo estoy pagando todo”, arengó. El recorrido se realizó a través de la carretera federal, donde habitantes de otros municipios se unieron a la caravana.

Salgado Macedonio espera de la nueva resolución del INE “una amonestación, una multa, ya se lo dijeron en el Tribunal (Electoral). No pueden quitarme la candidatura, tengo derechos como mexicano a votar y ser votado; por lo tanto, no me pueden quitar la candidatura. Lo hicieron mal, muy mal”, señaló.

En Chilpancingo, durante una parada técnica de la caravana, acusó al árbitro electoral nacional de ser parcial y tratar como a un menor de edad al Instituto Electoral de Guerrero (IEPC), que fue donde el morenista realizó su registro a la gubernatura. Dijo que la fiscalización de las campañas de Guerrero está en manos de las autoridades nacionales y no del órgano local.

“El INE tiene superpoderes, entonces habrá que legislar sobre eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que el INE ya cumplió, debe desaparecer este INE y darle vida a otro (que sí esté) comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, sostuvo el senador con licencia.

El Toro dijo que, si el INE le vuelve a negar su registro, volverá a impugnar la decisión y sus seguidores seguirán protestando.

Después de 11 horas de recorrido, la caravana acumuló más vehículos y llegó a Iguala, donde sus integrantes planeaban dormir. Desde ahí partirán esta mañana hacia la CDMX, para culminar su viaje afuera de la sede del INE.

En uno de los parques de Iguala, en el zócalo, los seguidores de Salgado colocaron casas de campaña para pernoctar. De Acapulco salieron poco más de 50 vehículos y durante el día sumaron alrededor de 120 al arribar a Iguala.

“que mejor se midan”

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Tribunal Electoral le “corrigió la plana” al INE, con la devolución de los casos de Félix Salgado y Raúl Morón, quienes buscan las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Delgado advirtió al INE que debe medir las consecuencias de sus actos, al asegurar que actúa por los intereses del PAN y el PRI.

“Esperemos que el INE ahora sí actúe de manera imparcial, que actúe de manera responsable y que estos consejeros que ya definitivamente se quitaron la máscara y actúan como empleados del ‘PRIAN’, pues midan las consecuencias de sus acciones”, expresó en San Luis Potosí.

La lucha de Morena, dijo, no es contra el INE, sino contra quienes desvirtúan a las instituciones desde su papel de consejeros.

“La ley nos dio la razón y esos consejeros que actúan como empleados del ‘PRIAN’ han quedado en evidencia, una vez más, por su actuar parcial. Esperamos que el INE comience a actuar de manera diferente, queremos un árbitro imparcial y responsable”, declaró. Denunció que en SLP buscan quitarle el registro de candidato a Xavier Nava.