Feminicida serial de Atizapán aparentaba ser un vecino normal

Excelsior

Ciudad de México.- Los vecinos de Andrés, el hombre detenido por feminicidio y en cuyo domicilio fueron encontrados restos humanos, aseguran que aparentaba ser una persona normal, sin imaginarse que pudiera estar involucrado en la muerte y desaparición de varias mujeres.

"Era una persona muy tranquila, pasaba y saludaba a la gente, no daba a demostrar lo que es, no fue una amistad, bueno pasaba y nos saludaba, pero no demostraba lo que era, somos vecinos y nunca, nunca sabíamos lo que era”, externó con sorpresa Margarito Maldonado, vecino.

Andrés Filomeno de 72 años de edad según sus vecinos en la colonia San Miguel era un hombre tranquilo incluso formó parte del Consejo de Participación Ciudadana en su comunidad durante la administración de la panista Ana Balderas.

Era un señor tranquilo, aquí toda la gente lo apoda “El Chino”, dice que fue presidente de la colonia mucho tiempo, la verdad era una persona muy tranquila, sociable, normal como cualquier persona que podamos conocer, ni siquiera uno pudiera conocer las cosas que pasaban ahí”, asegura Linda, vecina colonia San Miguel.

"Fue del consejo siempre, sólo había veces que estaba en las oficinas, siempre estaba en las oficinas solo, en las oficinas de las canchas. Era del palacio, del consejo y en sí pasaba como si nada, era muy serio, muy tranquilo", recuerda Margarito Maldonado.

Ahora saben que se trata de un presunto feminicida serial y estaría implicado en el asesinato de por lo menos 20 mujeres a las que descuartizaba, al encontrar las autoridades ministeriales restos óseos y diversas credenciales de elector de mujeres.

"Yo nunca le conocí a mujer si que tuviera mujer, yo siempre lo conocí que pasaba al mercado siempre solo, era una persona muy humilde muy serio casi no platicaba con nosotros, pasaba con su bolsita de mandado y ya se venía casi no platicaba con uno”.

Andrés Filomeno de 72 años de edad, en los últimos días andaba en las calles apoyando a un candidato del PRD, con quien se ve en una foto subida en las redes sociales, incluso en su domicilio hay mantas del abanderado del sol azteca y en donde continúan las indagatorias para ver si hay más cuerpos al interior del domicilio en la calle Margaritas.

"Es muy lamentable, si de hecho hay muchas mujeres desaparecidas en esta colonia desde hace varios años y pues supongo que desgraciadamente por aquí van a salir y pues que bueno que se pudo descubrir sino quien sabe cuántas más hubieran llegado es muy lamentable”, aseveró Linda.