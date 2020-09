Feministas vandalizan y agreden a visitador de la CODHEM

Agencias

Ecatepec.- Después de que fueron puestas en libertad, luego de ser acusadas del delito de ocupación ilegal de inmueble, pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) asegura que no presentó denuncia, feministas y colectivos de mujeres regresaron a las instalaciones de la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos con sede en Ecatepec.

Aunque inicialmente era para recoger sus pertenencias que serían entregados por el visitador de Tlalnepantla, sin embargo, una vez que se las entregaron las mujeres aseguraban que les habían robado algunas de sus pertenencias credenciales y celulares principalmente.

“Me falta un archivero con documentos confidenciales de los menores con acta constitutiva de la fundación con documentos personales míos, mi INE, mis tarjetas de debido, no nos entregaron pertenencias como tal ni dinero, nos robaron celulares y llaves de los carros como nos vamos a llevar los carros”, dijo una de las inconformes.

La situación provocó que se enardecieran los ánimos e increparan al visitador cuando ya se retiraba, acompañado de algunos colaboradores.

“Porque te retiras porque no nos das nuestros documentos, así nos hubieran protegido, así las hubieras cuidado a ellas culero así nos hubieras cuidado te hacemos responsable, así son culeras sigan resguardándolo a él y a nosotros quien nos cuida”, reclamaron.

“Ese es derechos humamos, ese es tu trabajo, así me proteges, claro que no me golpearon todo el camino nos fueron golpeando y nos iban a llevar a Toluca, sabes después dijeron vamos a Atizapán y nos fueron madreando todo el camino, cuál es tu respuesta, cuál es tu solución, si me das solución es tu trabajo”, expresaron.

Sin embargo, la CODHEM asegura que ellos no solicitaron ningún desalojo ni presentaron denuncia, aseguró Saul Francisco León Paso, visitador general de Tlalnepantla.

“Nunca hicimos esa petición, lo que estuvimos al pendiente del resguardo de ellas mismas de las personas que estaban ahí de los menores que estaban ahí para efecto de verificar que su integridad estuviera protegida… nosotros siempre hemos estado a favor de los grupos feministas para garantizar sus derechos y prerrogativas que exigen”, manifestó.

Después de que se retiraran el grupo de mujeres que inicialmente tomaron la sede, arribó otro grupo con palos, bombas de pintura y bats para causar destrozos en las oficinas ubicadas en avenida Morelos, destrozando vidrios, puertas e incluso lanzando petardos, además de pintar el vehículo del visitador.