Fentanilo podría estar entrando por Florida, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar si el fentanilo está llegando a través de Florida.

"Primero que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida", declaró.

En conferencia, el Mandatario mexicano dijo que habría que preguntarle a Ron DeSantis, Gobernador de Florida, si es que el opioide está llegando a EU a través del Estado que gobierna.

"En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros", lanzó.

Este miércoles, DeSantis ingresó de manera oficial a la carrera presidencial de 2024, al presentar sus papeles ante la Comisión Federal de Elecciones, para ser el abanderado republicano, por lo que se enfrentará a Donald Trump en las elecciones primarias.

Desde Palacio Nacional, López Obrador llamó a los hispanos a no dar "ni un voto" al Mandatario de Florida.

"Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del Partido Republicano, entonces ayer ya se destapó y lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política antiinmigrante, ojalá y los hispanos de Florida, despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes", señaló.

A los migrantes, dijo el tabasqueño, hay que respetarlos porque así lo dice la biblia.

"Hay que respetar, dice la biblia, al forastero, no maltratarlo", dijo.

"Y tenemos que estar informando informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos".

El pasado 12 de mayo, DeSantis dijo que AMLO criticaba a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal, pero que él tenía "un desastre en sus manos".

"(Él) tiene cárteles (del narcotráfico) totalmente fuera de control que gobiernan su País. Y todos los millones de personas que vienen a Estados Unidos, todos están pasando por su País. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?", reclamó el Gobernador y quien es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2024.