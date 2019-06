Fernández Noroña llama bruta a una mujer; lo vapulean en redes

Ciudad de México.- En una discusión vía internet en la que se abordó el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional, el diputado Gerardo Fernñandez Noroña, quien señaló que la deuda del NAICM significa que pasajeros pagarán tarifa por 19 años, llamó bruta a una mujer, por no entender, según él, y por no saber leer.

El legislador fue inmediatamente vapuleado en redes sociales, en donde, lo menos, lo calificaron de grosero.

"Ay mujer no eres más bruta porque no sabes leer.Ahí están más argumentos falaces para los que defienden la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco. Así que es correcto que les diga que ahí les hablan", escribió en su cuenta de Twitter.





ESTÁ CONTRA TWITTER PERO NO DEJA DE TUITEAR

Fernández Noroña protestó en oficinas de Twitter, alienta fascismo, dice.

El pasado 30 de mayo, luego de que se diera a conocer su número telefónico a través de Twitter, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto se autodestapó para la próxima candidatura presidencial, afirmó que esta empresa alienta el fascismo, al consentir mensajes de odio y no suspender la cuenta que divulgó sus datos por esta red social.

Por segunda ocasión, el legislador del Partido del Trabajo (PT) se presentó en las oficinas corporativas de Twitter, ubicadas en la colonia Lomas de Chapultepec, ahora para pegar en la entrada más de mil hojas con los mensajes "amenazantes e insultantes" que ha recibido después de que varios usuarios dieran a conocer su número telefónico.

En el marco de la exposición "El verdadero rostro de la derecha", aseguró que entre esos mensajes hay insultos racistas y clasistas, pero también amenazas incluso de muerte contra él y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo estar seguro de que detrás de la campaña se encuentra la derecha, en particular el expresidente Felipe Calderón; periodistas como Jorge Berry, Pedro Ferriz Hijar y Pascal Beltrán del Río, así como el colectivo Hijas de la MX, a través de una "red de bots".

“No tengo problema en que haya diferencias, eso es válido; no tengo problema con que alguien me mande un mensaje diciendo 'no comparto tu posición en materia petrolera'... se puede tener una posición diferente...”, expresó.

El legislador petista sostuvo que se trata de una campaña fascista, infame y peligrosa, hecha por bots, pero también por personas obsesivas y enfermizas.

Durante la protesta de Fernández Noroña, trabajadores del corporativo lo enfrentaron y algunos le reclamaron el desperdicio del papel o su postura política.

COMENTARIOS EN CONTRA

