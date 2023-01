FES Aragón determinará si Ministra plagió tesis

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, dijo que esta semana podría resolverse la situación de la académica Martha Rodríguez Ortiz, tutora de la tesis que presuntamente plagio la Ministra Yasmín Esquivel.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que, en el caso específico de la Ministra, es la Facultad de Estudios Superiores de Aragón (FES Aragón) la responsable de determinar si hay o no lugar a una sanción en su contra, ya que fue ahí en donde se llevaron a cabo los trámites relacionados con la tesis en cuestión.

"Es en otra escuela (el análisis del caso de Esquivel), porque se recibió y se hizo los trámites en la entonces Escuela Nacional de Estudios Superiores de Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores. La ENEP, le llamaban, ahora es FES, y allá se está ventilando un procedimiento desde hace varios días", indicó.

Sobre el caso de Rodríguez Ortiz, informó que ya cuentan para el análisis del caso con las tres tesis en las que encontraron coincidencias y que están relacionadas con la académica.

Contreras dijo que espera que esta misma semana puedan determinar si Rodríguez Ortiz es o no acreedora a un procedimiento disciplinario.

"Expedito es que lo hagan en esta misma semana, ya les hemos acopiado la información; la Secretaría General consiguió las otras tres tesis, ya tenemos cuatro tesis en la Facultad de Derecho dirigidas por la maestra que son muy similares.

"Van a revisar las actas de los exámenes para ver si también fue sinodal, van a revisar todos los expedientes, entre los consejeros hay especialistas en materia de derechos de autor y le van a presentar al pleno una propuesta de dictamen para que podamos nosotros, conforme a la normatividad universitaria y con pleno respeto a derecho, proceder", señaló.

Ayer, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho acordó por unanimidad instruir a la Comisión de Ética resolver de forma expedita el procedimiento disciplinario a que haya lugar en el caso de la profesora.

Contreras explicó que en caso de encontrar responsable a la académica, quedaría impedida para volver a dar clases en dicha institución.

Informó que Rodríguez Ortiz no da clases en la Facultad desde hace siete años, pero en 1995 ganó un concurso de oposición que le permitiría regresar en el momento en el que ella así lo decidiera, el cual le sería retirado de ser responsable.

"Ese es el único procedimiento que podemos nosotros revisar en la Facultad de Derecho, ella no es profesora desde hace siete años, no imparte clases ni siquiera por asignatura, pero podría regresar si no alteramos este concurso de oposición que ganó en el año 95", reiteró.

Hasta ahora el presunto plagio de Yasmín Esquivel se encuentra sin avances. En diciembre pasado, la FES Aragón convocó al Comité de Integridad Académica y Científica para tomar una decisión sobre el caso, pero horas antes de que iniciara la reunión, recibió un escrito atribuido a Édgar Ulises Báez, autor de la tesis que presuntamente fue plagiada por la Ministra.

En dicho escrito, el ex alumno de la Facultad de Derecho habría reconocido que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis de Esquivel. No obstante, la versión fue desmentida por el propio Báez, quien defendió su trabajo de titulación.

Debido a ello, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón pospuso la resolución sobre el presunto plagio e informó que convocarían a una nueva reunión para analizar el caso una vez que la Facultad retomara sus actividades académicas y administrativas, lo cual no ha ocurrido.