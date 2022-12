Festeja AMLO golpe al INE y descarta purgar a Monreal

CDMX.- Tras aval de Morena y aliados al 'Plan B' electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) hará más con menos y descartó purga para Ricardo Monreal, quien votó en contra.

"Les doy las gracias a los senadores, y ahora significa que se va a mejorar el sistema de elecciones. Entonces, como no se puede reformar la Constitución, es una reforma acotada limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el que haya autoridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tiene un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Que con esta reforma es para que se haga más con menos", comentó López Obrador.

La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado consumó anoche un golpe a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), que, a decir de consejeros electorales, pone en riesgo la elaboración del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, entre otras actividades centrales del sistema democrático nacional.

La reforma aprobada reduce el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples).

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que no habrá purga en Morena luego del voto en contra de Monreal.

"No, nada de purgas, por convicción, y porque además no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no no, no, no, no", apuntó López Obrador.

Ayer, el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, votó en contra del "Plan B" en materia electoral que impulsa el Presidente por su talante inconstitucional.

"Vulnera la Constitución (el Plan B). Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales", expresó.

Monreal evocó la figura de Juárez para manifestar su apego por la Constitución.

"No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia. Es un asunto de carácter personal y no debe ofender a nadie. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos", dijo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que el pueblo será el encargado de poner a cada quien en su lugar.

"Nosotros tenemos una ventaja, una dicho enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ni un dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente", aseveró.

López Obrador mencionó que su movimiento se ha caracterizado por crear conciencia en la población a lo largo de estos años.

"Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo ya es otra cosa el País. Si en algo hemos avanzado, es en la creación de conciencia.

"En los últimos tiempos han habido desde luego muchos retrocesos. En estos tiempos, nos tocó padecer del saqueo más grande en la historia de México, eso se puede probar y de muchas otras atrocidades o fenómenos", agregó.