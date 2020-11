FGR busca replantear caso Videgaray

Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) retiró de momento la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, para replantear la imputación por el Caso Odebrecht y eventualmente volver a pedirla ante un juez federal.

El pasado 27 de octubre, un día después de que el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza requiriera a la FGR aclarar aspectos legales y formales sobre la solicitud de captura, el Fiscal federal Javier Jiménez Hernández presentó un escrito para desistirse de la petición.

"Me permito solicitarle que me tenga por desistido de la solicitud de orden de aprehensión realizada mediante oficio UIL-B-CGI-223/2020 de 26 de octubre del año en curso y que en consecuencia se tenga por no presentada", pidió el funcionario.

El lunes de la semana pasada, la FGR solicitó la aprehensión de Videgaray por el delito electoral de financiamiento ilegal de campañas, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria, este último con una penalidad que puede alcanzar hasta 40 años de prisión.

El desistimiento de la Fiscalía sólo tiene como propósito subsanar las inconsistencias y perfeccionar la carpeta de investigación, pues el propio fiscal requirió dejar a salvo el derecho de la FGR para pedir de nueva cuenta el mandamiento judicial contra el ex Secretario de Hacienda.

La autoridad ministerial acusa a Videgaray de colaborar en un acto contra la integridad de la Nación, porque el presunto financiamiento electoral de Odebrecht implicaba someter a una parte del Gobierno de México a una entidad extranjera.

"Entre Peña Nieto Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que -desde las más altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros", dice Emilio Lozoya en su denuncia del 11 de agosto.

En su querella, el ex director de Pemex asegura que entre 2012 y 2014 los brasileños le hicieron por lo menos tres entregas importantes de dinero, por sumas de 3 millones 150 mil dólares, 5 millones 951 mil dólares y 84 millones de pesos.

La primera entrega sirvió para pagar 1.6 millones de dólares a los consultores electorales de la campaña presidencial de 2012 y el resto para sobornar, por órdenes de Peña y Videgaray, a legisladores panistas para que votaran en favor de las reformas estructurales.

Desde el año pasado, la Fiscalía de Delito Electorales resolvió archivar en favor de Lozoya la investigación iniciada por el financiamiento de Odebrecht a la campaña del 2012, por estar prescrita. Pero, dejó abierta la investigación por los fondos para las campañas de 2014.