FGR pide ayuda para ubicar a Romero Deschamps: Reuters

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la ayuda de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para dar con el paradero de Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien renunció la semana pasada al sindicato petrolero en medio de investigaciones en su contra por corrupción, dijo el sábado a Reuters una fuente del Gobierno.





Según información de El Universal: "La Fiscalía pidió la intervención de Interpol. Puede estar aquí pero no está localizable", aseguró a Reuters el funcionario que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar. La fuente no confirmó que Romero haya abandonado el país.