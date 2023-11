FIL es plural, no conservadora ni de derecha: Xóchitl

Tomada de X / La aspirante presidencial dijo que la FIL de Guadalajara es abierta al diálogo

Guadalajara, Jalisco.- Xóchitl Gálvez se despidió de la Feria Internacional del Libro (FIL) -desairada por la morenista Claudia Sheinbaum- con una advertencia: "El próximo año vengo a inaugurar".

a abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México intervino al mediodía en la FIL con una plática sobre la pobreza.

Al lado de Xóchitl debutó Consuelo Sáizar, ex titular del Fondo de Cultura Económica y del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

"Ya no soy consultora independiente: tengo el honor de colaborar con Xóchitl", introdujo la nayarita.

Gálvez abarrotó el salón que los organizadores dispusieron para ella en un hotel contiguo a las instalaciones de la FIL.

Horas después de que desde su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara la Feria, al llamarlo "cónclave conservador y de derecha", Xóchitl Gálvez abrió su intervención con un inequívoco mensaje: "Esta Feria es plural..."

Si hace seis años Enrique Peña Nieto tragó saliva para poder mencionar tres libros, en entrevista Xóchitl enunció sus títulos predilectos:

"Edmundo Valadés marcó mi vida con 'La muerte tiene permiso', porque se echaron al cacique maldito del pueblo. Y yo tenía un cacique maldito del pueblo. Ángeles Mastretta, con 'Arráncame la vida', esa es una de mis favoritas. Y pronto Sara Sefchovich, que para mí 'Demasiado amor' es una gran novela, y va a escribir el primer libro de la próxima mujer presidenta".

En opinión de Xóchitl, el presidente López Obrador no viene a la Feria porque no quiere.

"La señora de enfrente (Claudia Sheinbaum) no viene porque le da miedo, 'zacatito pal conejo'", dijo.

-O porque le dijeron, se le planteó.

"Le dijeron, le ordenan, ella sólo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar", indicó.

-Dice el presidente que esta feria es conservadora y de derecha...

"Claro que no es conservadora ni es de derecha: una Feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos sólo van a lugar donde se sienten cómodos.

"Por eso no fue la Montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CNTE; que hable, que dialogue. En esta Feria se dialoga, yo vengo a dialogar", afirmó.

La precandidata fue panelista junto con Sáizar, Martha Delgado y Valeria Moy.

Según dijo la hidalguense, es "la persona que más conoce México" y si dejó por sentado que la pobreza le lastima, "de lo que más me he apachurrado , es ver juntas la pobreza y la violencia en Chiapas.

"Yo he sufrido pobreza y no es un asunto de falta de dinero. Pobreza es no poderte quedar en la tierra de la que saliste, es que no haya hospitales, es no tener dinero para un abogado, pero la mejor escalera para salir de la pobreza es un trabajo bien remunerado", abundó.

Desde la perspectiva de Gálvez: "el Estado tiene un rol primordial para enfrentar la pobreza. Y desde una posición de soberbia no se puede ser un Gobierno sensible. Soy una mujer que se deja ayudar, pero no creo en un hiperpresidencialismo: creo en un Gobierno de coalición.

"Entonces -definió- no está peleado el crecimiento económico con reducción de la pobreza y es la única vía con la que vamos a reducir la pobreza. Yo me resisto a quedarme en un país mediocre, en un país sin esperanza.

"Yo sí creo que hay el cómo. Simplemente necesitamos una política económica, sí, de crecimiento, pero sobre todo que voltee a los que menos tienen, no este capitalismo rapaz que pagaba salarios miserables y que hizo que la gente se empobreciera", añadió.