Firma AMLO ley para proteger litio en caso de que no aprueben reforma eléctrica

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los legisladores de oposición no podrán poner contra la pared a los mexicanos en cuanto a la nacionalización del litio.

"Con esta reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto, toda una simulación que estaba permitida. Entonces ya estamos protegidos en lo básico, número uno".

"Número dos: se incluye lo del litio en la reforma constitucional. (...) Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no", comentó López Obrador.

La reforma eléctrica que impulsa el presidente considera al litio un bien bajo dominio de la Nación y prevé no otorgar nuevas concesiones para la explotación de ese mineral usado en celulares y baterías para coches eléctricos.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que ya firmó la iniciativa de Ley Minera, la cual sería un plan B para proteger al litio en caso de que no pase la reforma eléctrica el domingo en San Lázaro.

"Si no hay 2/3 partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros. Si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las 2/3 partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación", informó.

El presidente dijo que el mineral es ambicionado por diversas corporaciones y por ello la necesidad de protegerlo de los intereses extranjeros.

"El litio, que lo ambiciona, porque me consta, tanto corporaciones como Gobiernos extranjeros, va a ser de México", añadió.

'Ni nos van a doblar con su cochino dinero'

El mandatario federal lanzó un llamado a los diputados de oposición para que se rebelen contra los cabilderos y les digan que no doblarán a México con su "cochino dinero".

"Y pues me voy a rebelar porque eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se rebelen, que no les hagan caso. Que les digan: 'Sepan señores, cabilderos, extranjeros que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la Nación y que no nos van a doblar, ni con su cochino dinero'", expresó.

López Obrador acusó de injerencismo la presencia de cabilderos en el Congreso y afirmó que pese a esto la reforma eléctrica pasará.

"Eso de que esté sentado un cabildero en el Congreso cuando se está definiendo un asunto de interés nacional es una causal para la aplicación del 33, el injerencismo. Antes, mucho antes, decían extranjero pernicioso y hasta hace poco lo aplicaron al 33, lo aplicaron a muchos que apoyaron el zapatismo. Nosotros no, somos libres, tenemos un pueblo que es mucha pieza. Lo vimos el domingo a pesar del boicot de que no se pusieron casillas, ahí está la gente respaldando la transformación. Entonces, no podrán (detener la reforma eléctrica)", finalizó.