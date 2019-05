Firman alcaldes convenio por Santa Lucía

Tecámac, Méx.- Los alcaldes de los municipios cercanos al nuevo aeropuerto de Santa Lucía cedieron y firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu) y Gobiernos del Estado de México e Hidalgo para la planeación urbana y el ordenamiento territorial alrededor, aun sin contar con el proyecto ejecutivo de la obra.

"Los años en que los grandes proyectos de infraestructura eran impuestos desde el escritorio, de forma autoritaria, han terminado", presumió el titular de la Sedatu, Román Meyer, acerca del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, un proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en lugar de las pistas en Texcoco.

"Santa Lucía no será un proyecto construido a partir de caprichos ni de decisiones unilaterales", insistió Meyer al firmar el convenio con los Gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad, en la base militar de Santa Lucía.

Meyer afirmó que mediante dos grupos de trabajo se realizarán diagnósticos demográficos, socioeconómicos y medio ambientales para impulsar el desarrollo de esta zona donde, dijo, vive un millón de personas, las mitad de ellas en pobreza.

"Se intensificarán, se identificarán inversiones programas y proyectos específicos que mitiguen las externalidades negativas, tales como el costo ambiental y la especulación del suelo" dijo el funcionario.

En la firma también participaron los Presidentes Municipales de Nextlalpan, Isabel Mendoza; de Tecámac, Mariela Gutiérrez; de Jaltenco, José Romero; Tonanzintla, Tomás Negrete; de Tultepec, Armando Portugués y de Tizayuca, Gabriel Rojas.

Aunque en febrero, según revelo REFORMA, los Alcaldes de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan y Nextlalpan, habían acusado presiones de la Sedatu para firmar un convenio de cesión de terrenos y se negaron a firmar hasta tener el proyecto ejecutivo de la obra, ahora sólo fueron invitados al convenio los Presidentes de Tecámac y Nextlalpan, aunque sólo la primera, Mariela Gutiérrez, tomó la palabra para mostrar su acuerdo y pedir plantas tratadoras de agua.

"Porque es la única manera en la que los grupos antagónicos han pretendido descalificar el proyecto, me permito insistir que en esta oportunidad ante ustedes, señor secretario y gobernadores, en la propuesta que Tecamac formuló con toda la seriedad para que uno de los primeros compromisos que deriven del proyecto sea rehabilitar o construir plantas tratadoras de agua para que los caudales que actualmente ocupa nuestra población pueden ser aprovechados", afirmó.

Ya en entrevista, resaltó que los alcaldes serán incluidos en el programa de reordenamiento territorial respetándoles sus atribuciones.

También aceptó que como han denunciado ambientalistas y pobladores que se oponen a la obra, en los alrededores del nuevo aeropuerto, proyectado para consumir 6 millones de litros diarios, escasea el agua, dijo que eso ya pasaba con o sin aeropuerto.

"Por eso pedí las obras de infraestructura ya sea para reinyectar el agua, para reponerla, pero además sí hay escasez, pero eso no es de ahora, es de hace muchos años, no es porque llegue al aeropuerto que se escasea el agua", dijo.

La alcaldesa de Morena dijo ya no recordar la diferencias que tenía hace algunos meses.

"Ya pasaron, ya no nos acordamos de cuáles discrepancias, ya se dieron", dijo.

El apoyo de los alcaldes a la nueva obra, fue resumido por la Directora General de Planeación Urbana del Estado de México , Nina Izábal Martínez: "Están alienados, en el sentido se les compartió el convenio, que conocían, sabían los alcances".