Firman mexicanos por la libertad de Cuba

Ciudad de México.- Cubanos residentes en la Ciudad de México llegaron al Monumento a la Revolución para solicitar a la gente, sin importar religión o nacionalidad firmar un libro que para ellos significa la lucha por la libertad de Cuba y quedará en su historia.

Durante el evento pacífico, un grupo de mexicanos solidarios y en apoyo al pueblo cubano montó un escenario con instrumentos para interpretar música cubana, como un gesto de amistad por la situación que está latente en la Isla.

Desgraciadamente se malinterpretan las cosas que pasaron ayer, nosotros no somos políticos. Yo estoy sufriendo lo que está pasando en mi pueblo en estos momentos, que desgraciadamente se muere de hambre, que no hay medicinas. El presidente autorizó hacer detonaciones de arma de fuego contra cubanos. Ayer nosotros fuimos a manifestarnos pacíficamente al Zócalo, primero que todo a ofrecer disculpas al pueblo mexicano porque estamos causando molestias al manifestarnos, muchos mexicanos no saben lo que están pasando en Cuba, muchos sí, a muchos les importa, a muchos, no; sólo lo hacemos por nuestro pueblo”, compartió Carlos Carballoza, uno de los cubanos que partiicpó en la manifestación.

Durante la concentración en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, montaron un stand con una carpeta que nombraron ‘Libro de historia de Lucha para Cuba Libre con Patria y Vida’.

Te puede interesar: ¿Cómo tramitar la pensión del IMSS? Estos son los requisitos y proceso

Algunos mexicanos que pasaban por el lugar y visitaban la feria de artesanías instalada en el sitio se acercaron a firmar el libro como un acto de apoyo al pueblo de Cuba.

Hasta el momento se han plasmado 137 nombres con su respectiva firma, los cubanos en México tienen la esperanza de que ese libro se llene en su totalidad para guardarlo como un logro en su historia de lucha.

El evento terminó en punto de las ocho y media de la noche y anunciaron que el día de mañana realizarán una movilización en su embajada para evitar más molestias en otros sitios.