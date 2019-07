FMI reduce a 0.9 % expectativa de crecimiento: Amlo discrepa

Ciudad de México.- Ante la baja del Fondo Monetario Internacional (FMI) a 0.9 por ciento su proyección de crecimiento de la economía de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantiene su expectativa de crecimiento de 2 por ciento.

Al ser cuestionado sobre la baja de la perspectiva de 1.6 por ciento a 0.9, el mandatario se mostró confiado de llegar a la meta establecida por su gobierno a finales de este año, además, cuestionó a ese organismo por su impulso de políticas neoliberales que afectaron al país.

“Yo sigo igual. No le tengo mucha confianza a esos organismos, pues fueron los que impusieron la política neoliberal que causó una desgracia a México. Todos esos organismos deberían pedir disculpa al pueblo de México y hacer autocrítica”, aseveró.

Aseguró que contrario a lo que ocurría anteriormente, organismos como el FMI ya no decidirán sobre la agenda del país.

López Obrador pidió a esperar los resultados a finales de año para hablar sobre el crecimiento económico de México y lanzó un llamado al FMI, así como a expertos en la materia, para hablar sobre el crecimiento y el desarrollo del país.

“Convoco a los FMI, a los tecnócratas, a los expertos, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque ya no vamos a utilizar sólo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que signifique sólo acumulación de riqueza en unos cuantos, entonces hay que ver”, aseveró.

Pese a las descalificaciones en contra de los expertos y del propio Fondo Monetario Internacional, al que México pertenece, el presidente aclaró que no renunciará a éste, pero que “ello no significa que no sepamos lo que han significado sus políticas”.