Fondos de pensiones en EU demandan a 10 bancos en México

Ciudad de México— Un total de ocho fondos de pensiones en Estados Unidos demandaron a 10 bancos y entidades financieras relacionadas con la manipulación del mercado de bonos gubernamentales en México y están en periodo para presentar pruebas en contra.

Una de las pruebas que ofrecen es testimonios y documentos de dos de los bancos involucrados.

A finales de septiembre, el juez de distrito de EU J. Paul Oetken, señaló que los fondos no habían presentado pruebas concretas contras las instituciones financieras, por lo que el abogado de los demandantes, Vincent Briganti, solicitó un plazo de 45 días para presentar la documentación necesaria.

De acuerdo con información de Bloomberg, los demandantes ya han recibido algunas pruebas de los bancos y esperan recibir más, según se expresó en una carta al juez federal de Manhattan a cargo de la demanda enviada el lunes por el abogado de los demandantes.

Se prevé que al menos dos de las instituciones bancarias implicadas, las cuales no han sido identificadas, podrían compartir información y entregar transcripciones de conversaciones instantáneas, como parte de un "acuerdo de principio".

"Esto es todo lo que un demandante en un gran caso contra varios bancos querría, que se logre llegar a un acuerdo y se proporcionen las pruebas que se necesita, porque las pruebas son extremadamente difíciles de conseguir", dijo el abogado John Whelan, de Schlam Stone & Dolan LLP, en Nueva York, que no participa en el litigio.

Los bancos acusados también han ofrecido entregar datos de operaciones de negociación, así como un informe de 600 páginas con conclusiones de la investigación de Cofece, que no se ha hecho pública.

Si los demandantes obtienen las pruebas que buscan, ello aumentaría las posibilidades de que la demanda vaya a juicio, dijo Whelan.

El 14 de octubre la Cofece anunció que la investigación había concluido y notificó a importantes bancos del País que se encontró evidencia de probables prácticas monopólicas en el mercado de bonos.

Entonces, se dio a conocer que en el caso están implicados Citibanamex, Banco Santander de México, Bank of America México, Barclay's Bank México, BBVA Bancomer, Deutsche Bank México y JP Morgan.

Los bancos tienen 45 días para defenderse ante el organismo antimonopolios.

La notificación tiene efectos crediticios negativos para los bancos, quienes podrían enfrentar multas de hasta el 10 por ciento de sus ingresos y hasta 10 años de prisión para los individuos que se encuentren culpables, señaló Moody's en una nota de análisis.

De acuerdo con la calificadora, los siete bancos señalados se encuentran entre los principales intermediarios de los bonos gubernamentales.