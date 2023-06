Fox, mentiroso caradura: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el ex Mandatario Vicente Fox, a quien acusó de mentiroso y llamó "caradura".

Esto luego de un spot que difundió el PAN contra el Gobierno de la 4T, en el cual aparece Fox y asegura que en su gestión inició el programa de pensiones para adultos mayores.

No obstante, López Obrador señaló que Fox incluso se opuso a dicho programa, al igual que todos los diputados panistas.

"Ya lo he dicho, el Presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso, cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la Ciudad él se opuso, incluso debe haber grabaciones, a ver, busquen, me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión", refutó durante su conferencia mañanera.

"Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores, hace poco, les voy a dar algunos datos, todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derecho constitucional, todos los del PAN, por qué salió la reforma para elevarlo a rango Constitucional, porque logramos dos terceras partes con votos del PRI, pero el PAN votó en contra".

"Pero lo de Fox es una reverenda mentira. Pero es muy hipócrita, y el problema es que no está exacto (...) Y ahora este caradura, es que así son, no olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha, como dicen una cosa dicen otra".