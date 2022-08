Fracasa plan de internet con Altán pese a rescate

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que plan para llevar internet a todo el País con la empresa Altán Redes no funcionó, pese a que su Gobierno intentó rescatarla.

"Veníamos trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones el Gobierno pasado, créditos del banco de desarrollo , pero no pudieron, tuvimos que entrar porque iba a ser un desastre, avanzaron 70 por ciento en la instalación de la red general, no la última milla, pero es un avance, a partir de ahí vamos a ampliarla y una empresa de la CFE se va hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla", dijo en conferencia mañanera.

"Y vamos a usar los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas, porque la empresa no va a tener fines de lucro, lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan usar el internet, es un servicio como la luz y es una revolución el que puedan tener comunicación, acceso, al internet, ahora no hay, entonces no va dejar de existir la empresa privada".

El Mandatario comentó que en conjunto con la CFE buscarán conectar telefonía e internet en el País con una inversión estimada de 30 mil millones de pesos.

"Ayer tuve una reunión para resolver en definitiva lo del internet, para que haya señal en todo el País y nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas, vamos a hablar con ellos, así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el País", indicó.

"Me voy a reunir en seis regiones del País con los trabajadores porque necesitamos usar la infraestructura, la fibra óptica, toda la línea de transmisión para colocar los equipos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla y se va garantizar la telefonía celular, es increíble porque ni siquiera se puede hablar por teléfono, solo en las ciudades, ni la telefonía móvil, mucho menos internet, voy a hacer ese recorrido, tenemos los fondos, los recursos, estamos pensando en una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos para montar toda la estructura y que tengamos internet en todos lados".

En junio pasado, el López Obrador anunció el rescate financiero de Altán Redes, consorcio que se formó durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto y empresa encargada de la operación de la Red Compartida que buscaba llevar internet 4.5G a las comunidades más alejadas del País, a través de operadores.

Sin precisar montos, informó que su Administración firmó la compra de la mayoría de las acciones, por lo que la Asociación Público Privada (APP) es ahora controlada por el Estado mexicano.