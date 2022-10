Francisco Trujillo, director de Senasica señalado por AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Francisco Javier Trujillo Arriaga estuvo en sexenios del PAN, del PRI y ahora en el de Morena.

Sin embargo, es en este 2022, tras un acuerdo del Gobierno federal con la iniciativa privada, que es señalado como una pieza incómoda para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Trujillo Arriaga fue director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) todo el Gobierno del Presidente Felipe Calderón (PAN), de 2006 a 2012.

Posteriormente, también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Durante el Gobierno de Vicente Fox (PAN), entre 2000 y 2006, el funcionario fue vocal ejecutivo de Senasica, donde su función era establecer políticas para regular y vigilar la sanidad agropecuaria del País.

Entre 1998 y 2000 se desempeñó como asesor de la Subsecretaría de Agricultura, en el Programa de Inocuidad de Alimentos.

Con la llegada de López Obrador al poder, en diciembre de 2018, fue el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, quien decidió que también Trujillo García debía estar como director en jefe de Senasica.

Fue el 18 de diciembre de ese año, cuando se hizo la presentación oficial, en la que Villalobos pidió a Trujillo Arriaga, quien sustituyó a Enrique Sánchez Cruz, favorecer al sector agrícola, ganadero, acuícola y pesquero.

"(Villalobos) exhortó al personal del Senasica a constituir un equipo sólido, inteligente y profesional para trabajar en la transformación del campo, y sentirse orgulloso de contribuir para lograr el México que merecen nuestros hijos", se publicó.

"El doctor Trujillo estudió agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo y obtuvo el doctorado en Entomología Agrícola por la Universidad de California en Berkeley, EUA. Es un sanitarista de reconocimiento nacional e internacional", se añadió oficialmente.

Desde el anuncio la semana pasada de una Licencia Única Universal para que 15 empresas importen productos alimenticios sin supervisión sanitaria federal, el Presidente López Obrador aseguró que los empresarios debían asumir cualquier problema.

Pero este lunes, arremetió en específico contra Trujillo Arriaga al asegurar que es protegido por "grandes productores" y tiene una política que obstaculiza la importación de productos.

"Sí, todo eso se está viendo, pero se usa como pretexto lo de Senasica, es una política que viene de hace 40 años, el director de Senasica debe llevar 30 años ahí y lo defienden los grandes productores", señaló.

-Sí carne barata, pero con controles, se le planteó.

"Sí, nada más que Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos para este año, y puedo poner el ejemplo, no estoy hablando al tanteo, no se lo autorizaban, hasta que me llegaron a decir 'no va haber pavo, aunque la gente tenga recursos no va haber pavo ', quieren que solo haya pavo, además por qué negar el abasto de pavo, todo un trámite, saben cuándo iban a resolver lo de los pavos, en enero, qué estamos haciendo, quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, cómo algo para mantener aranceles e impedir la importación, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre".