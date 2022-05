Frena AMLO revisión de autos, 'no vamos a bolsear gente'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador frenó la verificación física y mecánica de autos con 4 años de antigüedad, que ordenaba la NOM 236 de la Secretaría de Economía, pues no se va a "bolsear" a la gente.

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que se revisará el tema porque hay decisiones que toman las Secretarías sin consultar y perjudican la economía popular.

"Sí, lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, antes era un desorden el Gobierno, porque cada Secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente", indicó.

"Lleva tiempo, establecer esta nueva forma del Gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen 'hay un acuerdo, así está la norma', y ya, y la gente como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuenta, es un variable que no importa, cuando es lo principal, entonces eso se va a revisar", afirmó.

"No vamos a estar bolseando a la gente, esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, son procesos de cambio, de transición, hemos avanzado mucho pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático, que hay que ir haciendo a un lado, y no con imposición, sino persuadiendo, convenciendo, que hay una situación distinta", agregó.

REFORMA publicó el pasado viernes 13 de mayo que a partir de noviembre próximo, todos los autos del País con más de cuatro años de antigüedad deberían cumplir con una verificación de condiciones físico-mecánicas.

Según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, publicada el pasado 3 de mayo, la revisión obligatoria sería para garantizar la seguridad de las unidades y reducir el número de accidentes.

Las inspecciones se deberían realizar cada dos años desde los cuatro hasta los nueve años de antigüedad del vehículo y anualmente ya que superen los 10 años.