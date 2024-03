Frena CNDH informe de violencia política tras quejas de PAN

Archivo / Agencia Reforma / La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ciudad de México.- Luego que el PAN interpuso dos denuncias ante autoridades electorales contra sus informes sobre violencia política, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) suspenderá su emisión para "evitar confusiones y debates innecesarios".

El domingo pasado, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra acusó asedio por parte de este partido de la oposición e informó que recibió requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), derivados de dos denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional, con los que cuestionaban, dijo, su misión como máximo organismo protector de los derechos humanos en el país.

"La CNDH no será factor de confusión ni de confrontación entre las y los ciudadanos, y mucho menos ha de abonar en la estrategia de quienes quieren poner en duda la imparcialidad del actual proceso electoral; en razón de ello, suspenderá la emisión de sus informes sobre violencia política", comunicó la CNDH este miércoles.

A través de un pronunciamiento público, señaló que creó el Mecanismo Nacional de Observación y Protección del Derecho a la Democracia en el Proceso Electoral 2024 y emitió los informes con objetivos como observar el desarrollo de las campañas desde su perspectiva de los derechos humanos; promover el ejercicio de los derechos político-electorales con advertencias sobre los factores que los podían limitar y obstaculizarlos; y fomentar buenas prácticas para que las campañas se dieran en el marco de la ley y las garantías individuales.

Así como a contribuir a la generación de escenarios adecuados y óptimos para el desarrollo de campañas, y fomentar la confianza de las y los electores, mediante información y valoraciones objetivas, en el marco de la ley.

No obstante, lamentó, "se abrió un debate innecesario y un litigio jurídico" que aleja a esta Comisión Nacional de los objetivos para los que se concibió el mecanismo encargado de elaborar dichos informes.

"Reiteramos nuestra convicción de que no hemos violentado la ley ni contravenido nuestra misión constitucional. Pero no seremos nosotros pretexto para que se ponga en duda la competencia real que como nunca antes se vive actualmente. Consideramos, sobre todo, que no es el papel y las atribuciones de la CNDH lo que deben de estar en el centro ni para distraer a las y los ciudadanos de lo fundamental , que es analizar a las y los candidatos y sus propuestas, para hacer, libremente y con elementos razonados, en su momento, su mejor elección", expuso.

"Aclaramos que esta decisión no ha sido tomada por estar contraviniendo la ley. La emisión de los informes emitidos por el Mecanismo se ha dado en estricto apego a nuestra misión constitucional de promover, proteger y defender los derechos humanos".