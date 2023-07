Frena Corte disolución de Tribunal de Justicia de Oaxaca

La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy mantener en sus cargos a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Oaxaca, que el Gobernador morenista Salomón Jara busca reemplazar por completo mediante una reforma procesada en 72 horas por el Congreso local.

La Comisión de Receso de la Corte admitió parcialmente a trámite una controversia de los integrantes del TJA y concedió la suspensión en los siguientes términos:

"Se concede la suspensión de los efectos y consecuencias derivados de los actos combatidos para que las Magistradas y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca continúen en el cargo que les fue conferido y no sean sustituidos por aquellas personas nombradas en la sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca de 22 de julio de 2023; y por ende, para que no se de curso a la indemnización a que se refiere el Decreto combatido, y no se les interrumpa el pago de sus percepciones".

La Comisión, integrada por los Ministros Alberto Pérez Dayan y Alfredo Gutiérrez, agregó:

"De igual forma, se concede la medida cautelar para que las funciones del actual TJA del Estado de Oaxaca no se modifiquen sino hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación. Asimismo, la medida cautelar se otorga para que el Congreso del Estado se abstenga de realizar la reasignación presupuestal a que se refiere el artículo noveno transitorio del Decreto cuestionado".

Los ministros rechazaron suspender el nombramiento y toma de protesta de los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJA-CC), pues se trata de un hecho que se consumó el 22 de julio.

Pero fuentes judiciales informaron que, para la Comisión, resultó fundamental el hecho de que el Gobernador Jara designó a los nuevos magistrados -y el Congreso les tomó protesta- sin que se hubiera publicado la reforma Constitucional respectiva en el Periódico Oficial.

La Comisión también se negó a admitir la controversia en la parte que impugna la "inminente" publicación del decreto de reformas, pues este tipo de juicios no proceden contra actos futuros, ni contra leyes que aún no han sido publicadas.

Los actuales integrantes del TJA, por tanto, podrán impugnar la reforma ante la Corte una vez que sea publicada, mediante una ampliación de su demanda, en la que nuevamente tendrán que solicitar una suspensión.

La iniciativa de Morena en el Congreso local fue presentada el 20 de julio, y fue aprobada el 22 del mismo mes, al tiempo que elementos armados de la Policía estatal tomaron las instalaciones del TJA, órgano que resuelve disputas entre los ciudadanos y el gobierno de la entidad, entre otros temas.

El Gobernador argumentó el 25 de julio que el TJA era improductivo, costoso por tener doce magistrados -mientras que el nuevo tribunal tendrá siete- y que era "un monumento a la corrupción".