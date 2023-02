Frena INE agandalle de 'Alito' en el PRI

Héctor García / Agencia Reforma / El dirigente tricolor impulsó una reforma a los estatutos para ampliar su periodo de gestión hasta el 2024

Ciudad de México.— Con una cerrada votación, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la reforma a los estatutos del PRI, en los que ampliaba la permanencia de su líder nacional, Alejandro "Alito" Moreno, hasta el 2024.

Los seis consejeros que votaron por invalidar la modificación a su norma interna argumentaron que no hubo una justificación excepcional para que el Consejo Político Nacional, y no su Asamblea Nacional, realizara dicho proceso.

El Consejo General se declaró "impedido" para pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias --en las que se encuentra la ampliación de mandato del líder nacional--, por las irregularidades en el procedimiento.

Sin embargo, con su decisión, los cambios impulsados por "Alito" en el PRI se invalidan y se mantienen los estatutos actuales, hasta que el Tribunal Electoral se pronuncie al respecto.

"No se acredita la competencia del Consejo Político Nacional para llevar a cabo la aprobación de la modificación de Estatutos en la LXII sesión extraordinaria, toda vez que no fundó y motivó el caso debidamente justificado que le facultara para ello.

"Lo anterior deja sin validez dicha modificación, así como aquellos actos vinculados a ésta", establece el acuerdo aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

El 19 de diciembre, "Alito" Moreno empujó una reforma al artículo 83 de los estatutos, que le permitían mantenerse en el cargo hasta 2024.

"Determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional, en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los tres meses previos a éste", indicaba la modificación.

La autoridad electoral reconoció que los estatutos del PRI establecen que su Consejo Político, de manera excepcional, puede modificar sus documentos básicos. Sin embargo, se imponen tres excepciones: por causa debidamente justificada, derivado de una reforma legal, o por resolución de autoridades electorales.

La dirigencia nacional del tricolor argumentó que fue para armonizar su norma interna al Plan B de la reforma electoral, por lo que debían cambiar diversos aspectos, como asignación de acciones afirmativas, paridad y procedimientos internos.

El representante del PRI, Hiram Hernández, argumentó que cambiar los plazos de arranque del inicio del proceso, de septiembre a noviembre, impacta en la definición de su dirigencia, por ello se aplicó el cambio.

El tricolor también aseguró que no podría realizar una Asamblea Nacional porque éstas son cada tres años, y la última fue en el 2021, además de que financieramente estaba imposibilitado porque habría que realizar asambleas distritales y locales. Además, justificó, estaban en puerta los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila.

Los consejeros reconocieron que se cumplió con el proceso legal, es decir, la asistencia, los votos y los consejos políticos estatales, pero la argumentación no es aplicable, pues en diciembre el Plan B no había terminado el proceso legislativo, por ello no podía armonizar sus documento a algo inexistente. En el documento se afirma que el PRI tenía hasta el 31 de mayo del 2023 para efectuar una reforma interna.