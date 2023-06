Frena morena convocatoria a extraordinario en Congreso

Tomada de Youtube / Morena insistirá en que los Ministros de la Corte sean electos por el pueblo

Ciudad de México.- Diputados y senadores de Morena y sus aliados frenaron una vez más, en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la posibilidad de que este órgano convocara a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los nombramientos pendientes de consejeros del INAI.

Los legisladores de la mayoría esgrimieron argumentos procedimentales para impedir que prosperara la convocatoria --que debía ser atendida a partir de una resolución judicial, pero también dejaron de manifiesto que no tienen la menor voluntad de que el pleno del órgano que vela por los derechos de transparencia desempeñe sus funciones.

"No va a haber nombramiento del INAI. ¿Hay información? Claro que sí, y está salvaguardada. No vengan aquí con sus tretas a tratar de ganar con juicios lo que no pudieron ganar en las urnas. Pueden ir con Norma Piña (ministra presidenta de la Corte) y que nos traiga una sentencia también y no va a haber nombramientos", advirtió el diputado morenista Manuel Alejandro Robles Gómez.

El legislador dijo que Morena insistirá en que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo, "porque la ley y el acceso a la justicia también es cosa del pueblo. Y eso es democracia."

El diputado panista Jorge Triana sostuvo en tribuna que Morena no quería que el pueblo supiera del fraude multimillonario en Segalmex por más de 15 mil millones de pesos ni de los mil millones de pesos en propiedades de Manuel Bartlett.

Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez afirmó que había quedado de manifiesto que Morena no tenía voluntad política para nombrar a los comisionados del INAI. "Ojalá no lo lamente los que quieren ser candidatos que incumplen un amparo", previno.