Frena Morena en el Senado investigación a hijo de AMLO

La negativa del grupo parlamentario de Morena en el Senado frenó la propuesta del PAN para que el órgano legislativo pidiera a las instituciones correspondientes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), que se realizara una investigación sobre el posible conflicto de interés entre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la petrolera Baker Hughes.

La propuesta de punto de acuerdo fue presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN). Con 104 senadores en el pleno, la mayoría de Morena detuvo la iniciativa con 62 votos en contra y 42 a favor.

La senadora panista Kenia López, quien presentó el punto de acuerdo, aseguró que “la familia del presidente es corrupta”, por lo que reiteró que el Senado debe exigir una investigación al respecto. “Es necesario que la población de México conozca si hay una investigación sobre las casonas de Houston, porque pueden haberse cometido delitos de cohecho”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, el morenista Ricardo Monreal, dijo antes de la votación que “Morena no tiene nada qué ocultar y por eso respaldará que se abra el debate”.

“Morena suscribió este acuerdo con los grupos parlamentarios, abrir el debate, porque nos asiste la razón, tenemos la autoridad moral del presidente de México, porque vamos a vencer todas las intrigas, calumnias y a esta perversidad que terminará en el basurero de la historia”, dijo Monreal.

Durante la discusión del punto de acuerdo, y a favor de éste, la senadora Lilly Téllez, comparó la popularidad del presidente López Obrador con la de la “comida chatarra” y apuntó que, luego de que en su conferencia expusiera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el mandatario estaba cometiendo el supuesto del delito de intimidación.

“Así es la popularidad del presidente: como la comida chatarra. Y desde aquí, señor presidente, le advierto que usted no está por encima de la ley, y en defensa de los periodistas que denunciaron la casa gris, le advierto que su juramento inaugural era para cumplir con la Constitución, pero se ha convertido usted señor presidente en un violador serial de la Constitución”, dijo.

Sobre la exhibición de los ingresos del periodista, Téllez señaló: “le aviso también que usted, señor presidente, se ubica en un delicado supuesto de carácter penal. El artículo 219 del Código Penal federal define al delito de intimidación”.

En contra del proyecto, la legisladora morenista Bertha Alicia Caraveo atribuyó el punto de acuerdo presentado por la oposición a que la “derecha está desesperada” por las elecciones en 2022 y 2024. Aseguró que la investigación periodística que señaló un posible conflicto de interés por la casa en la que habitó el hijo del presidente era un “montaje” de la “prensa corporativa”.

“La derecha está desesperada porque van a perder Durango, Oaxaca, Tamaulipas, porque el pueblo los desprecia, y van a perder también el 2024. No volverán y no pasarán, porque ustedes no están con la prensa de a pie, están con la prensa corporativa y los intereses empresariales que financian sus mentiras y sus montajes”.