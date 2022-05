Frena violencia contratación de médicos mexicanos

CDMX.- Los médicos mexicanos rechazan las plazas para trabajar en zonas alejadas debido a la inseguridad presente en los Estados y por ello se recurrió a la contratación de médicos extranjeros, aseguró el Secretario de Salud, Jorge Alcocer en conferencia matutina.

"Aducen inseguridad, pero también no buscan estar en lugares remotos del País se les olvida el derecho de los pacientes a ser atendidos, estén donde estén y por eso se tiene que acudir a la contratación en el extranjero", explicó Alcocer.

En su exposición mostró que hay 135 mil 046 especialistas en México, aunque, dijo, se encuentran concentrados en las grandes ciudades como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, pero también otros factores provocaron su disminución.

"Hubo una disminución de especialistas por la pandemia y otras razones, 230 médicos por cada 100 mil habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas".

Alcocer reiteró que cuando comenzó la administración del actual Gobierno federal se recibió un sistema de salud con un gran déficit de médicos generales, especialistas y enfermeras con distribución geográfica desigual.

Incluso el subsecretario Hugo López-Gatell comentó que hacen falta especialistas en salud mental y tratamiento oncológico, además de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha solicitado y ha abierto plazas durante más de 3 años, pero los médicos no quieren acudir.

Se espera que para el año 2030 se pueda contar con cerca de 28 mil nuevos médicos especialistas para suplir la demanda.

Ayer, el Mandatario federal incluso llamó conservadores a la élite de médicos que critica la decisión del Gobierno de traer a personal de salud de Cuba.

Suman 17 casos de hepatitis

Sobre los casos de hepatitis en niños, el subsecretario López-Gatell indicó que existen al menos 17 casos más cuatro que se reportaron ayer, pero es una enfermedad que se está investigando y aunque en su mayoría son casos leves también hay graves.

"Hepatitis, es una enfermedad aguda, de evolución acelerada, o de la que estamos hablando, también hay hepatitis crónica, pero las agudas en la mayoría de los casos son leves, pero hay graves.

"Es una hepatitis de causa desconocida, empezó en Reino Unido, se ha extendido a varios países, incluido en México, pero no hay evidencia sobre la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar ni descartar que sea infecciosa. No se trata de una enfermedad de rápida propagación, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa (ya tienen casos) y esto es porque la estamos buscando", concluyó el subsecretario.

Gatell aseguró que no hay ninguna indicación de que sea una enfermedad infecciosa.