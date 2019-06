Frenan a migrantes... también en frontera norte

Ciudad de México.- El Gobierno de México reconoció el despliegue de 15 mil elementos de las fuerzas federales en la frontera norte para frenar el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

A pesar de que el acuerdo alcanzado con el Gobierno estadounidense implicaba, inicialmente, la presencia de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, ahora las Fuerzas Armadas también están presentes en el Río Bravo.

Esta mañana, desde Cancún, durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el operativo en la línea fronteriza con Estados Unidos.

El mando castrense explicó que elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas realizan acciones para asegurar a quienes no cuentan con una situación migratoria regular.

"¿Los elementos también van a impedir que migrantes crucen la frontera norte, están deteniendo personas para que no crucen?", se le preguntó.

"Sí, en el apoyo que estamos dando está la Guardia Nacional y están las unidades normales del Ejército. Las unidades del Ejército y de la Marina, que tenemos el despliegue hasta el Istmo de Tehuantepec, hacemos la misma tarea apoyándonos en el transitorio que nos permite trabajar en el ámbito de la seguridad pública y podemos hacer esta coadyuvancia, considerando que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal que debe de hacerse.

"Y es lo mismo en la parte norte del País, también tenemos un despliegue total, entre Guardia Nacional y elementos del Ejército, de entre 14 mil, casi 15 mil hombres en la parte norte del País que los detectamos, en esa colaboración con el Instituto Nacional de Migración, que son migrantes que tienen un movimiento no regular, que no tienen su documentación en regla y los ponemos a disposición de la autoridad correspondiente".

El General también informó que fueron desplegados 2 mil elementos en la frontera sur, así como 4 mil 500 unidades para coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración.

"Es una estrategia que genera en las dos fronteras, en lo que es la frontera con Guatemala y Belice tenemos 2 mil elementos y 4 mil 500 unidades y un despliegue hasta Istmo para hacer coadyuvancia", dijo.

"Si lo dejáramos en manos del Instituto Nacional de Migración no sería posible, son efectivos reducidos y por eso estamos apoyándolos en estas actividades".

El fin de semana circularon imágenes en redes sociales en las que se pudo apreciar que elementos de las fuerzas federales detenían a migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos.