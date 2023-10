Frenan partidos al INE

CDMX.- La pretensión del INE por obligar a los partidos a postular a mujeres en cinco de nueve aspirantes a gubernaturas fue frenada ayer.

Partidos antagonistas como el PAN y Morena coincidieron en sus argumentos para reclamarle al INE un supuesto exceso en sus facultades.

Los representantes partidistas acusaron que el Instituto electoral pretende castigar indebidamente a las organizaciones, inmiscuirse en asuntos internos y entender a su modo la paridad y la alternancia.

Durante una sesión de comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos con la de Igualdad de Género, los consejeros electorales Uuc-Kib Espadas y Arturo Castillo apoyaron los reclamos partidistas y obligaron al compromiso de instalar una mesa de diálogo con los institutos políticos y revisar la iniciativa de paridad.

Todos los partidos reclamaron que se respete su derecho a autogobernarse pues dijeron que ya habían establecido en sus estatutos la paridad; los documentos básicos, alegaron, ya habían sido avaldos por autoridades electorales.

El representante del PAN ante las comisiones, Álvaro Malváez, calificó como ilegal que intenten cancelar el registro de aspirantes si no se cumple con la paridad.

La diputada de Morena, Julieta Ramírez, aseguró que a su partido no se le puede "regatear nada en cuanto a paridad" y que el INE "atenta contra la vida interna de nuestro instituto político y no está facultado para hacer leyes al cuarto para la hora".

Morena coincidió con el PAN, PRD y PRI en sus exigencias al Instituto y todos demandaron que se respete su derecho a la autoorganización, pues, argumentaron, si sus estatutos, palomeados por la autoridad electoral, establecen la paridad, pueden establecerla como ellos quieran y puedan.

Los representantes también rechazaron que sea el 4 de noviembre cuando los partidos informen al INE en qué estados designarán mujeres, así como sus métodos de elección y cómo medirán la competitividad.

Consideraron que es una fecha muy próxima y aún deben determinar si harán o no alianzas con otros partidos.

Plantearon que en las tres entidades, de las nueves donde se renovará gubernatura, que ya cuentan con una legislación sobre alternancia o paridad, no sean tomadas en cuenta en el acuerdo, y, en consecuencia, únicamente se aplique en seis, con tres mujeres y tres hombres.

"La alternancia no está regulada, al no estar regulada no nos obliga a tener acatamiento sobre esta figura política. Sí estamos comprometidos, pero conforme a nuestras propias reglas y acuerdos que se van teniendo con los demás partidos políticos", afirmó el perredista Julio Cisneros.

La consejera Dania Ravel explicó que si bien Jalisco, Yucatán y Puebla sí cuentan con legislación sobre paridad, su redacción no garantiza la alternancia, por lo que no pueden quedar fuera.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey planteó que en el acuerdo se estableciera la obligación de designar a una mujer en la Presidencia y a cuatro gubernaturas, para que la paridad fuera cinco y cinco en todo el paquete de elecciones federal y locales.

Mientras que los consejeros Espadas y Castillo coincidieron en que el Tribunal ha sido claro que la paridad en gubernaturas corresponde a los Congresos, y el INE no está facultado para decir cuántas.

"No existe en México autoridad facultada para vigilar la llamada paridad horizontal. La alternancia es un criterio, no es un principio. La alternancia no tiene criterio vinculante", arguyó Espadas.

Castillo aclaró que él sí estaba de acuerdo en fijar una cuota, pero pidió fundamentar el acuerdo para que no sea rechazado en la Sala Superior.

La mesa de diálogo se podría instalar en próximos días, y reanudar la sesión de las comisiones involucradas el viernes o la próxima semana.