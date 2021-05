Frenan, por elecciones, ayuda contra sequía

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se han puesto en marcha medidas gubernamentales para atender los efectos de la sequía en el País porque la veda electoral lo impide.

El mandatario fue cuestionado sobre las acciones que se deberían poner en marcha para hacer frente a la problemática, luego de que la Comisión Nacional del Agua reconoció que, en solo un mes, la sequía se ha extendido del 83.9 al 87.5 por ciento del territorio nacional.

En respuesta, López Obrador advirtió que tiene que esperar a que pasen los comicios e insistió en que se encuentra limitado para actuar, a pesar de que se trata de una emergencia.

"Vamos a ayudar pero estamos esperando que pase la veda electoral, porque no podemos ahora llevar a cabo ninguna acción, aún cuando se trate de emergencias", dijo.

"Queremos ser cuidadosos, no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y de todos con propósitos electorales, que no se use el presupuesto para ayudar a ningún partido, a ningún candidato y que no sé de ningún pretexto, ninguna excusa, que no se utilice por ejemplo la sequía, una inundación para ir a entregar despensas".

En este marco, hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar la entrega de despensas o de cualquier producto que busque condicionar el voto.

"Aprovecho para recordar que no se debe estar entregando migajas para obtener votos, que eso es antidemocrático además es un delito. Decirle a toda la gente que ayude, que denuncie, si hay camiones o tráileres con despensas, que denuncie si se está utilizando presupuesto público para favorecer a partidos, que todos cuidemos para que haya democracia en México, auténtica democracia", señaló.

"Todos podemos ayudar y participar, que eso es lo otro, salir a votar. Hablaba yo de que tenemos un arma muy poderosa los ciudadanos que es la credencial de elector, hay que ejercer nuestro derecho, hay que votar de manera libre, no dejarnos manipular".

Ayer, legisladores federales de Oposición urgieron al Gobierno federal a poner en marcha un plan de emergencia para mitigar los daños y estragos de la sequía que afecta a 87 por ciento del territorio.

Los diputados demandaron a Conagua la presentación de un plan estratégico para combatir el fenómeno, considerado como el peor de los últimos 30 años.

El pasado 20 de mayo, ganaderos del País urgieron a la Secretaría de Agricultura destinar recursos para enfrentar los efectos de la sequía.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) pidió que se destinen recursos a los desaparecidos seguros catastróficos para enfrentar los efectos de este problema en el sector.

Unos días antes, frente al Presidente, el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, aseguró que los 39 municipios de Durango de la entidad han sido impactados de forma extrema o severa por la sequía.