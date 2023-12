Frenan ratificación de Ernestina Godoy

CDMX.- Las intenciones de Morena por prolongar hasta 2028 el mandato de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX chocaron con una cortina opositora.

El partido oficial no logró aumentar su techo de 38 votos; necesitaba 44 para tener una mayoría calificada y mantener a Godoy en el cargo. La Oposición cerró filas e impidió la ratificación.

Ante la imposibilidad de lograr su objetivo, Morena pospuso la decisión para principios del próximo año.

Ayer, de una forma inusitada para una Legislatura caracterizada por el ausentismo, los 66 diputados locales estuvieron presentes y a tiempo para la sesión ordinaria, la penúltima del actual periodo.

Luego de que se presentó el dictamen ante el Pleno, comenzó la discusión, con los morenistas centrando su alegato alrededor de las acciones de Godoy contra panistas implicados en la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez. La estrategia guinda era alargar el debate para tratar de ganar votos, mientras que los opositores urgían a votar el nombramiento.

"Que sepa la ciudadanía, (aquí) de frente a la ciudadanía que quede constancia que esta Oposición en la ciudad hoy los dobló, hoy quedaron de rodillas, no reunieron los votos", reclamó el panista Ricardo Rubio.

El debate se prolongó hasta pasadas las 17:00 horas, pero los morenistas no tenían los votos. Usaron la tribuna para agotar el tiempo límite. El diputado Gonzalo Espina, ex panista y actualmente cercano a la 4T, pidió someter a votación el fin de la sesión, como lo autoriza el Reglamento del Congreso.

Y esa votación sí se llevó a cabo... con sentido positivo, por lo que la sesión fue clausurada.

Horas más tarde, en la Sesión de Conferencia de Asuntos Legislativos, que define el orden del día de las reuniones plenarias, la Oposición intentó recalendarizar el tema; primero, para que se discutiera hoy y, posteriomente, para que entrara a debate el viernes; sin embargo, ambos escenarios fueron rechazados por Morena.

El viernes se realizará la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones.

De esta manera, el dictamen de la ratificación queda en suspenso. Ya sea que se le retome en el siguiente periodo ordinario, que comienza el 1 de febrero, o que se llame a un extraordinario. En todo caso, no podrá discutirse en la Diputación permanente, que entra en funciones mañana, pues se requiere que su aval sea a través del Pleno.

Sin embargo, el periodo de Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia concluye el 9 de enero, por lo que, de no haber una definición, deberá de nombrarse a un encargado de despacho.

El freno a la ratificación es también una derrota para la morenista Claudia Sheinbaum, quien no sólo respaldó una modificación a la ley para que en el proceso de ratificación no se incluyera una terna de aspirantes a la Fiscalía, sino que también en 2019 promovió desde su Administración la eliminación del requisito de no haber sido diputado en los últimos tres años para poder aspirar al cargo de Fiscal, lo que habilitó a Godoy, quien era diputada local por Morena cuando pidió licencia en 2018 para ser nombrada procuradora.

Al momento en el que se llevaba a cabo la discusión en Donceles, la Fiscal se decía en expectativa ante el resultado.

"Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Fiscalía, ya estaremos viendo qué sucede el día de hoy ¿sí? y ya, espero podamos seguir juntas y juntos buscando la verdadera transformación, la mejora de cada una y cada uno de ustedes desde todos los puntos de vista y la mejora de la procuración de justicia", refirió.