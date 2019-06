Frenan Santa Lucía, ahora por seguridad aérea

Ciudad de México.- Un tribunal federal de la Ciudad de México prohibió hoy al Gobierno ejecutar obras para el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea.

Además, le ordenó mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, abandonadas desde hace más de cinco meses.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó hoy la suspensión provisional, informó el colectivo #NoMásDerroches, que ha promovido 147 amparos para impugnar la cancelación del NAIM.

Es la tercera suspensión dictada por la justicia federal para impedir obras en Santa Lucía, pero la primera que manifiesta preocupaciones por la ausencia de estudios de seguridad, previstos en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, pues las dos anteriores pidieron concretar estudios en materia ambiental y arqueológica.

La suspensión provisional, votada en sesión de este lunes por unanimidad de los tres magistrados del tribunal, podría estar vigente sólo unas horas.

Lo anterior, ya que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, notificaría mañana su sentencia sobre la suspensión definitiva en este amparo, que reemplazará a la provisional.

Guzmán Rosas ya negó el pasado 30 de mayo la suspensión definitiva en otro de estos juicios.

Aún así, el argumento del tribunal colegiado--que no ha publicado su sentencia completa--ratifica la preocupación creciente del Poder Judicial por la ausencia de casi todos los estudios necesarios para Santa Lucía, que apenas se están realizando.

"Se ordena que se mantengan las obras del NAIM, sin que sean destruidas, hasta que se revisen a fondo por parte del juez de Distrito, todos los elementos de prueba del expediente", resolvió el tribunal, según informó #NoMásDerroches.

El actual gobierno busca inundar la losa de cimentación del NAIM, como parte del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Sin embargo, este Parque también está en etapas preliminares, pues si bien la Comisión Nacional del Agua publicó recientemente dos licitaciones, se trata de proyectos para recibir comentarios de las empresas interesadas, no de las convocatorias para ejecutar las obras.