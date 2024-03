Frustra medida de Canadá vuelo de 26 pasajeros mexicanos

Archivo / Agencia Reforma / Imagen ilustrativa

Ciudad de México.- Este viernes arrancó la restricción a turistas que viajan a Canadá, país que ha vuelto a imponer la exigencia de una visa para ingresar a ese país.

Aunque los usuarios que adquirieron un boleto a Canadá para vacacionar, fueron alertados vía mail sobre las restricciones para viajar a ese país, en el AICM suman 26 pasajeros que no lograron viajar por no cumplir con los requisitos, informaron fuentes de las aerolíneas Air Canadá y Aeroméxico.

Reforma publicó que la nueva decisión afectará a 1.4 millones de mexicanos que ya habían realizado su solicitud o aviso de viaje.

Anoche, a las 22:30 horas, todas las solicitudes de autorización electrónicas (ETA) que habían sido tramitadas, fueron canceladas, informaron funcionarios de la Embajada de Canadá en México.

Este viernes, hasta las 15:00 horas, partieron cinco vuelos desde el AICM a Canadá: tres de Air Canadá, dos a Toronto y uno a Vancouver, además de dos de Aeroméxico a Vancouver.

"En el vuelo AC992 a Toronto siete pasajeros tenían ETAs que ya no cumplían con las disposiciones, tuvieron que reprogramar el vuelo, y en el AC997 a Vancouver se quedaron 12 pasajeros, pues atravesaron por la misma causa; estuvieron en pláticas para reprogramar sus vuelos", informó un empleado de Air Canadá, de acuerdo con sus registros.

En el caso de los vuelos AM 694 y AM 600 a Vancouver, personal de mostradores estimó que siete pasajeros no cumplieron con la documentación que exige Canadá.

Ahora, la única forma para ingresar a ese país será al cumplir con los nuevos requisitos, que son contar con una visa estadounidense válida o una visa canadiense con una antigüedad no mayor a 10 años.

Quienes tengan alguno de esos dos documentos, explicaron, podrán tramitar a partir de las 22:31 horas su ETA en forma electrónica.

La decisión de solicitar visa para ingresar a su territorio se tomó debido a que se detectó el incremento del abuso en el ingreso a territorio de Canadá.

Personal de aerolíneas indicó que pusieron en marcha un programa de "flexibilización" para sus clientes que ya contaban con un boleto adquirido.

"Se reprograman los vuelos y se respeta la tarifa, en realidad no tenemos muchas cancelaciones, la mayoría de usuarios cuenta con visa de Estados Unidos o permisos vigentes de estudiantes", añadió un empleado de Aeroméxico en el AICM.

"Espero no tener problemas, tengo permiso laboral, llevo 10 años trabajando en zonas agrícolas, Quebec, todo esto nos trae incertidumbre, muchos estamos preocupados, que nos puedan frenar o expulsar del país en cualquier momento", comentó Julio, de 39 años, quien parte a las 17:55 desde la Terminal 2 a Toronto en el vuelo AM 616.

De manera oficial, las aerolíneas no han reportado sobre cancelaciones o número de personas afectadas por la nueva medida canadiense.