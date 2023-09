Frustran a Sheinbaum evento de unidad

Especial / Agencia Reforma / Claudia Sheinbaum se abstuvo de mencionar a quienes se integraban a Morena tras las rechiflas

Ciudad de México.- La intención de Claudia Sheinbaum de sumar a gente de otros partidos y lograr unidad se vio empañada en Sinaloa, cuando la militancia expresó su rechazo a la incorporación de priistas y panistas a Morena.\

En la gira llamada "La esperanza nos une", el ambiente festivo de música de banda cambió por gritos y rechiflas cuando el gobernador, Rubén Rocha, exaltaba la adhesión de militantes del PRI.

Aunque Morena en Sinaloa se han ido incorporando priistas desde hace varios años, este día la militancia morenista manifestó su rechazo, por el temor de que a los nuevos les quieran dar candidaturas para el 2024.

"Fuera PRI", "Fuera PRI", gritaba la gente en coro, al momento en que los priistas aparecieron en el templete donde estaba Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional, Mario Delgado, y el gobernador Rocha, entre otros.

Algunos de los nuevos militantes que antes del rechazo iba a presumir Sheinbaum, con el efecto de desfondar al tricolor en la entidad, son Ricardo Madrid Pérez, Cinthya Valenzuela y Coni Zazueta, así como los diputados locales Gloria Himelda Félix y Feliciano Chano Valle.

En la lista de adherencias a Morena también están Faustino Hernández, Jesús Valdés Palazuelos, Fernando Pucheta y Marcos Osuna.

Mario Delgado trató de atemperar el ánimo cuando presentó el acuerdo de Unidad por la Transformación para Sinaloa.

Aseguró que no habrá acuerdos cupulares y la suma de nuevos militantes no es por candidaturas.

"Son tiempos decisivos para nuestro país y nuestro movimiento. Debe quedar muy claro que son bienvenidos todos y todas ellas que acepten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"De una vez se los digo a ustedes y a todas y todos tenemos instrucciones muy claras de la doctora Claudia Sheinbaum, de que los estatutos deben de respetarse al pie de la letra: aquí no hay acuerdos cupulares, no hay acuerdos, no hay acuerdos a espaldas de la militancia.

"En Morena el pueblo manda y todas las candidaturas se van a resolver a través de las encuestas, es el pueblo el que decide quién nos debe de representar", sostuvo.

Frente al descontento de la militancia por sumar a priistas, remarcó que no se invitaba a nadie a una candidatura.

"Se los digo a todos los militantes y se lo digo a los externos que hoy están sumándose: actuemos en unidad y con responsabilidad. Morena no le pertenece a nadie, Morena le pertenece a todo el pueblo de México y en Morena el pueblo manda y en unidad vamos a lograr hacer historia para que por primera vez tengamos a una mujer hasta arriba dirigiendo nuestro País", advirtió.