Fuera de servicio nuevo sistema de citas para pasaportes

Ciudad de México— La nueva plataforma de citas para tramitar pasaportes que presumió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentra fuera de servicio desde el lunes de esta semana.

Desde entonces, los mexicanos no pueden agendar una cita para obtener su documento, ni a través de la página de internet de la Cancillería ni vía telefónica.

Tal es el caso de Ivone Landeta, quien desde el lunes ha intentado concertar una cita para tramitar los pasaportes de sus mellizos de cinco años, ya que uno de ellos debe recibir atención médica en Estados Unidos.

"Hablo por teléfono el lunes y me dicen: 'permítame, sigo con usted', y después de 10 minutos me dicen que llame en 30 minutos porque el sistema se está actualizando, y después de 20 llamadas ese día me dicen que para mejorar el servicio actualizaron el sistema y no tienen sistema", narró.

"El martes fue lo mismo, el miércoles ya me iban a hacer la cita y resulta que el sistema no lo permitió, y así estoy hasta ahorita".

Diversos usuarios han denunciado también problemas desde el lunes y hoy la página de internet simplemente no carga.

El jueves de la semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la plataforma de citas para tramitar pasaportes sería actualizada, con una interfaz más amigable y nuevos procesos que buscan evitar que los usuarios sean víctimas de fraudes.

Carlos Candelaria López, director general de Delegaciones de la Cancillería, explicó entonces que optimizarán la presencia de la página oficial en los motores de búsqueda para evitar el ingreso en páginas fraudulentas.

También podrán verificar problemas con la CURP desde el momento de agendar la cita y no hasta el momento de acudir a la oficina.