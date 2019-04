Fuerzas Armadas están para toda prueba: secretario de Marina

Veracruz.- El secretario de Marina, Rafael Ojeda, afirmó al presidente Andrés Manuel López Obrador que las Fuerzas Armadas están listas para toda prueba.





Durante la ceremonia de Jura de Bandera de 202 cadetes de primer año de la Generación 2023, entre ellos 32 mujeres de la Heroica Escuela Naval Militar y el 104 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, Ojeda dijo al tabasqueño que los militares buscan el bien común de la sociedad.





"Hoy, ante significativo evento donde se juran lealtades y se comprometen voluntades, quiero reiterarle a usted señor Presidente y a nuestra Nación, que las Fuerzas Armadas estamos más unidas que nunca, con una hermandad inquebrantable y a toda prueba.





"Buscando el bien común y el servicio de su pueblo, porque estamos plenamente convencidos que la unión hace la fuerza", dijo el alto mando naval.





"Ante esta lógica, un pueblo que se une será más grande y más fuerte. Por ello, unamos voluntades. Es hora de pensar en México. Es hora de una verdadera unión. Es hora de recuperar nuestro tejido social para lograr una Nación en paz. Es hora de trabajar por el bien común, el tiempo no regresa y cobra dividendos. No perdamos más el tiempo", abundó.





El Almirante agradeció a López Obrador entregar el bastón de mando a los cadetes y los ascensos al personal retirado.





"Señor Presidente, usted y los mexicanos cuentan con unas Fuerzas Armadas dispuestas a ser fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de esta Patria, una nación independiente, humana y generosa. Apostemos por la unión de todos los mexicanos", reiteró.





A los cadetes los llamó a continuar sus estudios y ser ejemplo de la institución.





"Han empeñado su palabra ante uno de los símbolos patrios más importantes de la Nación, pero también lo han hecho de cara a sus seres queridos y teniendo como testigos a quienes confiamos plenamente en ustedes.





"No defrauden a sus padres, ni a sus más queridas familias. No defrauden a nuestro Comandante Supremo. No defrauden a México", les dijo.