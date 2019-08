Futuro 21 llegará en diciembre; PRD le cederá su registro

Ciudad de México.- A 30 años después de su fundación, el PRD mutará a Futuro 21 para conformar a partir de diciembre un nuevo partido político nacional, que sea una verdadera oposición al régimen actual y que pueda competir en las elecciones intermedias de 2021.

De acuerdo con Gabriel Quadri se trata de aprovechar el registro del Sol Azteca para que una gran coalición de fuerzas progresistas, construyan una opción liberal, social-demócrata que haga frente a la “regresión populista que está viviendo México”.

“El registro ya existe, es el registro del PRD, el PRD ha puesto al servicio de este nuevo proyecto su registro, o sea, no se trata de crear un partido nuevo de la nada, que es carísimo, es muy difícil, y me parece que solamente intereses que tienen una gran capacidad económica pueden tener la opción de crear un partido político nuevo”, manifestó.

El excandidato presidencial de Nueva Alianza destacó que Futuro 21 pretende hacer alianzas con el PAN, Movimiento Ciudadano e incluso con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pase lo que pase con su partido, con el fin de tener pluralidad y llenar el vacío que actualmente existe en el espectro político mexicano, que demanda una fuerza liberal, moderna y progresista.

Por su parte, José Narro Robles, quien apenas en junio renunció a 46 años de militancia en el PRI, reconoció que uno de los retos que tiene enfrente Futuro 21, es demostrar que es una opción política, con un nuevo modelo, visión, dirigencia, documentos, declaración de principios, estatutos y no solamente que se trata de un cambio de nombre o de piel.





“Se trata de demostrar que hay un cambio, que se quiere y se está comprometido con maneras distintas, si se consigue, se habrá alcanzado el objetivo, si es sólo un cambio epidérmico entonces no, lo que tiene que cambiar es el alma de las cosas, no la piel de las personas”, indicó.





A su vez, Jesús Ortega, dirigente de la corriente Nueva Izquierda al interior del PRD aseguró que Futuro 21 tendrá en su dirigencia a personas sin militancia previa en partidos políticos, para que no sean los mismos de siempre, y esta nueva coalición de fuerzas sea un contrapeso real, oposición y alternativa al populismo y a las ocurrencias del gobierno.





“Pero estoy seguro que serán en su gran mayoría personas que no han militado en partidos políticos, que no han participado activamente en la vida política partidista, en el sistema de partidos, en su gran mayoría ese es el propósito, y serán personas que antes no han tenido experiencia pero que quieren participar porque ven el riesgo que se perpetúe un gobierno como el que actualmente tenemos”, indicó.





La Plataforma Futuro 21 realizó este sábado su Primera Asamblea Nacional donde se presentó su Manifiesto por la República, que incluye los lineamientos y propuestas que regirán a este nuevo partido político, con 10 realidades de la vida nacional y 12 resolutivos.

Entre los asistentes a un conocido hotel de Paseo de la Reforma estuvieron la expriísta Beatriz Pagés, el que fuera vocero del presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar y la comentarista Tere Vale.