Gabinete de AMLO es intachable: Durazo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró que no existe ningún riesgo de que alguno de los integrantes del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador sea requerido por la justicia de Estados Unidos.

A pregunta expresa sobre si consideraba que existía algún riesgo luego de la captura la semana pasada del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, Durazo dijo que los funcionarios actuales tienen un perfil intachable.

"Si tuviera elementos, podría proceder (la DEA) en su país, pero no veo absolutamente en las líneas de mando del Gobierno del Presidente López Obrador ningún riesgo. Creo que hay un Gabinete excepcional en términos de estar integrado por gente de una trayectoria limpia, intachable y socialmente comprometida", dijo.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, Durazo, quien dejará la Secretaría a fin de mes sin haber conseguido la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, señaló que el mandato de captura sigue vigente y que su cumplimiento es un proceso que lleva tiempo.

"Están tratando con un gobierno distinto, no se les olvide a ustedes, aquí no van a encontrar un Chapo Guzmán, aquí no van a encontrar un García Luna, ni siquiera un garcialunita. El eje de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción, es la limpieza de los cuerpos de seguridad y ese es un proceso al que le hemos puesto particular atención", sostuvo.

Sobre la crítica que le formuló el ex Presidente Vicente Fox, de quien fue secretario particular, en el sentido de que fracasó en disminuir los índices de inseguridad, Durazo dijo que el ex mandatario no tiene calidad moral para opinar del tema.

"Nunca le he contestado al Presidente Fox, porque yo he aprendido que la discreción es más elegante. Hoy hice una excepción para decirle que no tenía autoridad moral para hacer ningún señalamiento sobre corrupción, que él recibió al país en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial, según diversas mediciones y lo entregó en el lugar número 70".