Gana David Huerta el Premio FIL 2019

Ciudad de México.- La 29 edición del Premio FIL de Literatura fue otorgada al poeta, ensayista y traductor mexicano David Huerta.

"El asunto es no creérsela", dijo Huerta (Ciudad de México, 1949), tras saber que es el ganador del galardón de este 2019.

El autor expresó que este premio lo recibe con gran humildad, porque lo único que he hecho es escribir de manera continua.

Huerta expresó que las naciones tienen en sus poetas a su memoria, a quienes escriben sobre lo que padecemos, lo que gozamos.

"Este es un País en un quebranto continuo, no vemos la luz al final del túnel (...) no vemos una solución a corto y medio plazo, eso es motivo de zozobra.

"Lo que ocurre en el país me produce tristeza, una desesperación muy grande, ojalá que esto se solucione lo más pronto posible", comentó sobre la situación de violencia en el País, que también consideró "de un gris profundo".

Huerta fue calificado por el jurado, representado por Luz Elena Gutiérrez de Velasco, como un autor que tiene gran "dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas".

"Su maestría, sumada a una indeclinable vocación cívica, se ha impuesto como un modelo para las siguientes promociones literarias, sobre todo a partir de la publicación de 'Incurable', en 1987, que se constituyó casi de inmediato en un punto de inflexión necesario, y ya convertido en cauce, por el que han discurrido los más diversos caudales", sostuvo Gutiérrez de Velasco.

Este año, la convocatoria recibió 107 propuestas, 28 más que el año pasado, provenientes de 14 países.

"Este año aspiraron 76 autores que escriben en seis idiomas", expresó Raúl Padilla López, presidente de la Asociación Civil del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, y presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.