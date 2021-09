Gana palco en el Azteca... y ni le gusta el futbol

José Aguilar / Agencia Reforma

Monterrey— A Luis Antonio Beltrán Leyva no le gusta el futbol ni es aficionado del América, pero ya tiene un palco en el Estadio Azteca, con un valor de 20 millones de pesos.

El vecino de la Colonia Valle de Lincoln, Municipio de García, en Nuevo León, fue uno de los 22 ganadores del Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional que se realizó el 15 de septiembre.

Entrevistado ayer en su vivienda, Beltrán dijo que no es un comprador de billetes, y que se vio obligado a adquirirlo.

"Fui a la Carretera Nacional a mediados de agosto", narró.

"Íbamos a una fiesta (y) fuimos a un lugar de alaciado de pelo..., la muchacha dijo: son 650 pesos y, pues, yo no tenía feria (cambio). Entonces, fui al sorteo, donde venden los billetes, y me dicen 'no te puedo feriar' y le digo 'pues véndeme un boleto'. Fueron 250 pesos".

Beltrán, quien dijo ser albañil, afirmó que donará el palco a una institución que apoye a niños con capacidades diferentes.

Lo que sí quisiera, externó, es que lo invite el presidente para poder agradecerle.