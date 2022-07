Ganan funcionarios de Guerrero elección de Morena

Chilpancingo, México.- En una elección para congresistas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la que hubo quema de urnas, acarreo e inducción del voto salieron ganadores funcionarios estatales y municipales en Guerrero.

Este domingo se dieron a conocer los resultados preliminares y muchos de los que serán consejeros para el distrito 07 con sede en Chilpancingo fueron acusados durante la elección de este sábado de inducción y compra del voto.

Es el caso de la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien junto con varios de sus funcionarios están en la lista de ganadores después haber sido denunciados de operar para ganar votos.

Luis Gerardo Peña, director de licencias de negocios de los giros comerciales del ayuntamiento de Chilpancingo y el presidente del patronato de la feria, Cristian Valadez González, que forman parte del equipo de Otilia Hernández, están en la lista de ganadores de consejeros.

"Toda la semana varios funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo que están en la lista de ganadores me fueron a ver a mi casa para que le ayudara con los votos y después nos iban a apoyar en algo", afirmó un representante de la Colonia La Cinca.

El regidor morenista Juan Valenzo citó desde muy temprano en el patio de su casa a decenas de adultos mayores a quienes a cada uno de ellos se les entregó un papel en donde estaban los dos nombres por los que deberían de votar en la urna.

Un voto por la alcaldesa Norma Otilia y otro para Juan Valenzo, así decía el papel.

Valenzo les prometió a cada uno de los adultos una despensa pero después de la votación.

En el distrito 05 de Tlapa, en donde hubo golpes entre los seguidores del senador Félix Salgado y de la Gobernadora Evelyn Salgado y del legislador Masedonio Mendoza Aburto, ganó Abel Bruno Arriaga, director de investigaciones y evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno estatal.

José Bazán, delegado del Gobierno estatal en la región de la Montaña, también ganó para ser consejero.

Bruno Arriaga y Bazán, forman parte del grupo político de Salgado Macedonio y de la Gobernadora Evelyn Salgado.

En Ayutla de los Libres, que es el distrito 08, opositores al diputado local morenista Alfredo Sánchez Esquivel quemaron las urnas que se instalaron en el zócalo de esta localidad al ver que durante la elección había acarreo de votantes.

Sánchez Esquivel no participó como candidato a consejero pero si envió a varios integrantes de su equipo.

En el distrito 01 de la Tierra Caliente, la familia Mora Equiluz arrasó en la elección de este sábado.

Celeste Mora Eguiluz, Secretaria de Asuntos Internacionales y de Migrantes del gobierno del estado y su papá, el ex alcalde de Tlachapa, Martín Mora Aguirre, ganaron con mil 788 votos.

"Vean que chulada de familia de caciques en Tlachapa (padre e hija) vuelven hacer de las suyas ahora serán flamantes consejeros de Morena", escribió un usuario en las redes sociales de nombre Luis Polanco.

Actualmente el Municipio de Tlachapa es gobernado por Tania Mora Eguiluz y la jefa de la Jurisdicción Sanitaria de la Tierra Caliente, es su hermana Tania Mora.

Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, denunció la serie de irregularidades que prevalecieron durante la elección de consejeros y consideró inadecuado la participación de funcionarios del gobierno de Salgado Pineda como candidatos.

"No sabemos si a ella la consultaron (para participar en el proceso interno) y si no fue así es muy grave porque estamos hablando de una falta de control sobre su primer nivel de funcionarios", afirmó el ex diputado local morenista.

Criticó que "compadres y amigos" del senador Félix Salgado Macedonio hayan participado como candidatos a consejeros.

"Ojalá y el senador pudiera aceptar un debate entorno de cómo concebimos el tema de Morena como partido político y ponernos de acuerdo de como debemos de transitar pero en él hay una imposibilidad de debate porque él lo que menos expone son ideas", expuso.

Por su parte, el delegado con funciones de presidente estatal de Morena, Cuauhtémoc Ney Catalán, señaló que si hay denuncias de irregularidades de la elección deberán de ser canalizadas ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido.

Consideró que no hay situaciones "graves", y dijo que la participación de funcionarios estatales y municipales en el proceso interno como candidatos a consejeros lo permite el estatuto de Morena.

"Pero yo creo que uno debe de actuar con ética y moral porque no se puede ser funcionario y aspirar a otro cargo", afirmó.

Contó que hubo denuncias de irregularidades en los Municipios de Ayutla, Ometepec, Tlapa y Acapulco.

"Pero no habrá anulación de la elección", aseguró.