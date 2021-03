'Ganaste, defiéndete, me dijo ejecutivo de Televisa en 2006'

Héctor García/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó que Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa, le avisó en 2006 que había ganado la Presidencia, pero le dijo que tenía que defender el triunfo porque no lo iban a querer reconocer.

Recordó que el día de la elección estaba arriba en todas las encuestas de salida, incluyendo la de Mitofsky de Televisa, por lo que recibió la llamada de Gómez.

"Íbamos arriba, arriba, arriba, el día de la elección, la señora Covarrubias, finada, en paz descanse, buena señora, profesional, ella nos hizo todo este trabajo de las encuestas de salida, en todas arriba, y Mitofsky le hizo lo mismo a Televisa y al cierre pues estábamos arriba en la encuesta de salida, creo que tres puntos.

"Y como a las 6 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa: 'ya ganaron, o ya ganaste, nada más que defiendan el triunfo porque no van a querer entregarles la Presidencia'. Y así fue. Creo que después Calderón en represalia le sugirió a Bernardo que se fuera del País, porque seguramente grabaron la llamada", señaló en conferencia.

El Mandatario federal se refirió también a una comida que tuvo con Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez una semana antes de la elección, en la que le presentaron un supuesto proyecto de decreto presidencial suyo para expropiar Televisa.

"Hay una anécdota, como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos, y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto que yo supuestamente había elaborado, utilizaban mis palabras, ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, en donde yo iba a expropiar Televisa.

"Hasta me llamó la atención, porque no sabía cuántas empresas tenía Televisa pero ahí venían todas, y usando mi lenguaje, que iba a ser mi primera acción de gobierno", comentó.