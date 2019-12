García Luna desmanteló PGJ de Guerrero, acusa exprocurador

Ciudad de México.- El exprocurador de justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación del asesinato de dos normalistas hace ocho años en la Autopista del Sol.

El 12 de diciembre del 2011, dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, fueron asesinados en inmediaciones de la Autopista del Sol por policías.

En conferencia de prensa, López Rosas reveló que tuvo que huir del país para no ser encarcelado, a pesar de las evidencias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Que se reabra la investigación la Fiscalía General de la República contra Genaro García Luna, el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, y (Luis García) López Guerrero; que sean investigados y se retome con ética y profesionalismo de ese lamentable suceso.“No solamente por la muerte de los dos estudiantes, sino también del ingeniero Gonzalo Rivas Cámara, que es bastante contradictorio que el Senado le haya otorgado la medalla Belisario Domínguez, pero no le hicieron justicia”, aseveró el ex procurado.

Acusó que el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, logró desmantelar la Procuraduría General de Justicia del estado.

“Fui víctima de (Genaro) García Luna, tuve que salir del país. Doy la versión de los hechos, fuimos víctimas, no solamente en mi persona, sino varios servidores públicos de la procuraduría.“(En ese momento) se atropelló y desmanteló la PGJ de Guerrero para que llegara gente de García Luna y terminar de tergiversar y alterar los hechos (en la muerte de los dos normalistas)”, explicó López Rosas.

Dijo que no pedirá cárcel para nadie, sino que la Fiscalía General de la República reabra el caso y se haga justicia a las dos víctimas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Negó que los agentes de la Policía Investigadora Ministerial hayan sido responsables de la muerte de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en aquella ocasión y que por eso todos salieron libres.

El ex procurador señaló que por el caso de Aguas Blancas, Rubén Figueroa fue detenido por un vídeo. En el incendio del casino Royal, capturaron a los presuntos responsables por un vídeo, al igual que el caso de la guardería ABC y reprochó que en este no se puedan tomar en cuenta los videos presentados.

“No es posible, porque en este caso (las autoridades de la PGR y la CNDH) ignoraron los vídeos, es algo inexplicable. “Y creo que es suficiente motivo y razón para emprender la investigación, encausada contra esa corporación, pues todos los servidores públicos de la PGJ de Guerrero, fueron absueltos”, puntualizó.

