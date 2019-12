García Luna no actuó solo: Durazo

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que sería ingenuo pensar que el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actuó solo en la presunta protección que le brindó al Cártel de Sinaloa.

Al término de una reunión con las Conferencias de Secretarios de Seguridad, Sistema Penitenciario y Seguridad Municipal, habló de la posibilidad de una red de protección en torno al ex funcionario detenido hace una semana en Estados Unidos.

-¿Se puede hablar de una red de complicidad?, se le preguntó en entrevista.

"Sería ingenuo suponer que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección", respondió.

"Es imposible que haya actuado en solitario, no prejuzgamos, pero es elemental razonar que actuó acompañado por una red de complicidades".

Durazo confirmó que la dependencia a su cargo ya inició una investigación interna para determinar si hay personal adscrito a la misma que está "complicitariamente" comprometido con el ex Secretario en tiempos de Felipe Calderón.

Sin ventilar nombres, reveló que incluso ha habido renuncias "muy seguramente vinculadas a esto", aunque no presentadas a raíz de la captura de García Luna por sus vínculos con el Cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"En esa investigación estamos trabajando. Tenemos el suficiente trabajo de inteligencia para iniciar de inmediato este proceso, no vamos a cometer absolutamente ninguna injusticia porque ahí hay profesionales de carrera, con independencia de los tiempos que entraron", apuntó.

"Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente comprometidos con el ex Secretario de Seguridad Pública. En absolutamente todas las instancias de la Secretaria estamos trabajando ya en este proceso de depuración".

El Secretario abundó que, a partir de trabajos de inteligencia, referencias históricas y el análisis de redes de comunicación, la investigación interna está avanzando con la finalidad de que no quede absolutamente ningún cómplice.

"Tenemos muy firme la instrucción del Presidente López Obrador de depurar a fondo las instituciones de seguridad pública, evitar sus aquellos que se coludieron con los criminales, que cometieron actos de corrupción, sigan agazapados en nuestras estructuras de seguridad", expresó.

"En la Secretaría estamos emprendiendo está depuración a fondo de mandos y elementos eventualmente vinculados con redes de corrupción que están en la base de la violencia de nuestro País. En este tema no habrá contemplaciones".

'Corruptos se sintieron en la gloria'

Durante el evento, realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Durazo subrayó que la detención de García Luna revela con toda su crudeza que la corrupción de funcionarios de primer nivel y la complicidad de policías y altos mandos con el crimen organizado son causas fundamentales de la "larga noche" de violencia e inseguridad.

"Lo más trágico es que esos grandes corruptos en su momento se sintieron destinados a la gloria eterna, ese periodo se ha cerrado, pero reconocemos que sus efectos e inercias persisten", expresó.

"No prejuzgados, pero es elemental razonar que no se trata de un caso aislado, bienvenida la justicia dónde quiera que se conceda, las autoridades mexicanas colaboraremos siempre con quién corresponda para llevar ante la justicia no solo a un presunto criminal, sino a todos aquellos que de unieron en esa red con una finalidad delictiva".

Tras aseverar que el problema de la corrupción policial es de tal tamaño que se trata de crimen uniformado, Durazo subrayó la necesidad de deportar a las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia.

"Particularmente, tenemos que depurar a las Policías Municipales, hoy socialmente percibidas como altamente corruptas, no nos gusta tocar estos temas, pero es ineludible hacerlo, porque si no somos realizaste en el diagnóstico, no vamos a ser atinados en la estrategia", comentó.

"No podemos combatir al crimen con funcionarios y policías entregados a la delincuencia, tenemos que aprender de esta lección, que el que de corrompe y entrega al crimen organizado más temprano que tarde termina por pagar".