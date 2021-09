Gasta Ancira 58 mdp en viáticos para políticos

Ciudad de México.- La empresa Altos Hornos de México gastó 58 millones 239 mil 115 de pesos en 2014, por concepto de "viáticos y gastos de viaje", cuyos beneficiarios fueron políticos de distintos partidos y familiares de éstos.

Como ventiló en su mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, figuran en la lista el entonces Gobernador de Coahuila Rubén Moreira y el ex coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones.

No obstante, también se beneficiaron con viajes, incluso en el extranjero, el ex director de Pemex Emilio Lozoya; el ex senador del PRD Carlos Navarrete; el ex Gobernador de Oaxaca Gabino Cué; y la secretaria general del PRI, y esposa de Rubén Moreira, Carolina Viggiano.

También aparece en la lista, publicada por la Presidencia, "Amaya Lozoya", quien según registros hemerográficos es hija de Emilio Lozoya.

Los cientos de vuelos privados que cubrió Altos Hornos fueron en su mayoría en territorio nacional, sin embargo, también hubo viajes en el extranjero. Por ejemplo, el 7 de febrero Moreira viajó de Montevideo a Tapachula, con escala en Lima. El costo fue de 905 mil pesos.

Moreira fue el político en quien más invirtió la empresa de Alonso Ancira ese año. Según la relación de vuelos y costos, Altos Hornos erogó 31 millones 509 mil pesos en "viáticos y gastos de viaje" del actual coordinador del tricolor en San Lázaro.

El ex Gobernador hizo 131 viajes aéreos auspiciados por Altos Hornos, entre ellos uno que cubrió la ruta Saltillo-Toronto-Saltillo, con costo de 925 mil pesos. También voló desde, o hacia, Toluca, Guadalajara, Saltillo, Puebla, Cancún, Acapulco, Torreón y Colima, entre otros.

La empresa gastó 12 millones 492 mil 718 pesos en Lozoya; 8 millones 213 mil 8 pesos en Beltrones; 1 millón 850 mil 33 pesos en Navarrete; 2 millones 536 mil 651 en Viggiano; 823 mil 710 pesos en Cué; y 813 mil 600 pesos en Amaya Lozoya.