Gasta el Senado 80 mdp en elevadores

Ciudad de México.- Ajeno a la austeridad que pregona la 4T, el Senado de la República gastó casi 80 millones de pesos para habilitar e instalar siete cabinas y seis elevadores en la sede de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

En diciembre de 2019, meses antes de la pandemia, los senadores remozaron una sede parlamentaria recién inaugurada (en 2013).

En 2015, senadores de la 63 Legislatura habían aprobado la compra de esos seis elevadores y la habilitación de siete cabinas -con la empresa Schindler México- para modernizar y aumentar la capacidad a un precio de un millón 366 mil 726 dólares, aproximadamente 21 millones de pesos con el dólar a 15.88 pesos.

Los elevadores y las cabinas fueron entregadas en dos etapas: agosto de 2018 y febrero de 2019.

En la 64 Legislatura (2018-2021), los senadores dieron su visto bueno para apurar la instalación de esta infraestructura y equipo con el propósito de ampliar y modernizar el sistema de elevadores de a sede de Reforma 135, a fin de atender adecuadamente la demanda de movilidad de las más de 4 mil personas que laboran y visitan el Senado de la República.

Con la entrada en operación de los 6 elevadores nuevos, habrá 21 ascensores.

De acuerdo con información recogida en la sede parlamentaria, una vez concluida la ampliación y modernización de los 7 elevadores programados, la capacidad de esos ascensores aumentará en 70 por ciento. (De 6 o 7 pasajeros a 11 o 12 en Torre de Comisiones y de 5 o 6 a 9 o 10 en el Hemiciclo).

Las obras de infraestructura indispensables para la instalación de los 6 elevadores nuevos y de las 7 nuevas cabinas tuvieron un costo de 64 millones 291 mil 099 pesos; la instalación, de la que se encargará la firma Schindler, representó un costo total de 14 millones 497 mil 895 pesos.

"Terminadas las obras, se erradicará la congestión de usuarios que se produce en momentos de alta demanda, particularmente en días de sesión del Pleno", se informó.

Los elevadores nuevos se instalaron: 4 en la Torre de Comisiones y 2 en Hemiciclo Norte. En esos edificios se han realizado diferentes trabajos, en su mayoría por fuera del inmueble y en áreas previamente delimitadas con tapiales, a fin de no afectar el flujo de personas al interior del recinto; asimismo, para no dificultar las actividades legislativas, se ha garantizado que la movilidad vertical en los edificios no se interrumpa en ninguno de sus niveles.

En el grupo de elevadores del edificio del Pleno se actualizó el sistema a la tecnología Port, que gestiona el traslado de los usuarios de forma más eficiente para decidir cuál es el ascensor que puede llegar más rápido por el pasajero.

En la Torre de Comisiones se modernizarán tres elevadores. El primero ya se encuentra en funcionamiento, luego de la instalación de su estructura, maquinaria, sistema Port y cabina; actualmente se desarrollan los mismos trabajos en el segundo elevador, y cuando se concluyan se iniciará con el tercero.

Cuatro elevadores del Hemiciclo serán modernizados de manera escalonada, una vez que se encuentren en operación total los equipos de nueva instalación, para garantizar que la movilidad vertical en la Torre de Comisiones y en el Hemiciclo no se interrumpa, por lo que en cada grupo de elevadores siempre se contará con al menos uno en funcionamiento, que desplazará a los usuarios hacia todos los pisos de cada edificio.