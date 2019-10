Gasta ISSSTE 21 mil 637 mdp en cinco males

Ciudad de México.- Durante 2018, el ISSSTE gastó 21 mil 637 millones de pesos en la atención de cinco enfermedades crónicas que más padecen sus derechohabientes, indicó Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto.

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, con motivo de la Glosa del Primer Informe, el funcionario detalló que destinaron 6 mil 031 millones de pesos a enfermedades cardiovasculares.

Para atender los casos de cáncer, el organismo desembolsó 5 mil 933 millones; en enfermedades renales, 3 mil 695 millones; en diabetes, 3 mil 110 millones, y en hipertensión, 2 mil 868 pesos.

Los costos incluyen únicamente la atención hospitalaria y ambulatoria.

Estas enfermedades se presentan con mayor frecuencia en el ISSSTE, que atiende una población con más adultos de la tercera edad que padecen enfermedades crónicas, debido a que en administraciones anteriores no se hicieron acciones de prevención, explicó.

"En el Instituto no se hizo la planeación en tiempo para poder hacer frente a esa evolución de la población derechohabiente", sostuvo.

El director del ISSSTE dijo que registran 375 mil personas arriba de 70 años de edad con hipertensión arterial y 272 mil con diabetes.

Explicó que la prevalencia de diabetes en el Instituto es mayor a la reportada a nivel nacional, lo que aumenta la frecuencia de complicaciones que requieren tratamientos costosos.

Ilustró que mientras la prevalencia de diabetes en mayores de 20 años es de 9.4 en el IMSS, en el ISSSTE es de 13.4.

"Es decir que también ya tenemos gente muy joven que padece esto", señaló.

Ramírez Pineda dijo que trabajan en fortalecer el modelo de atención preventiva con el fin de frenar el aumento de las enfermedades crónicas.

"Si no logramos ir conteniendo, previendo y evitando las enfermedades relacionadas con la diabetes, con el sobrepeso, pues no habrá cartera que atienda esto. Es una manera de alertar que financieramente, económicamente, tenemos que hacer algo para ir frenando este tipo de enfermedades", remarcó.