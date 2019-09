Gastaron 7 mdp en internet en vuelo de EPN

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto pagó 7 millones de pesos por servicio de internet en un viaje del avión presidencial.

Aunque no descartó que la factura encontrada sobre este gasto podría ser falsa, el Mandatario consideró que se trata de un gasto excesivo.

"Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación, primero que seguramente es falsa, que no hay que culpar solo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa y, tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, ya no deben llevarse a cabo esas cosas que son excesivas", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"En el vuelo este que se hizo el año pasado, un solo vuelo, en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de 7 millones de pesos nada más por servicio de internet. A lo mejor pues eso es lo que cuesta pues, pero se me hace bastante ¿no? Y ese tipo de cosas como no se podía, o mejor dicho, se alegaba de que era un asunto de seguridad nacional se ocultaba la información"

El tabasqueño insistió en que en su Administración se están evitando este tipo de excesos y todos los gastos en el Gobierno se transparentan.