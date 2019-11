Gastó López Obrador 533 mp para la cena patria

Ciudad de México— La Presidencia gastó 533 mil pesos en la cena del 15 de septiembre en Palacio Nacional para más de 400 invitados.

Ese monto es parte de los 9 millones 505 mil 447 pesos que pagó esa dependencia para el primer Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el monto no contempla la contratación de artistas como Eugenia León y Banda Limón, que en años anteriores costó entre 7 y 9 millones de pesos, y no se informó si su presentación fue gratuita o lo erogó otra área.

En respuesta a una solicitud de información realizada por Reforma, la oficina del tabasqueño reportó que el buffet, que incluyó antojitos mexicanos para 450 invitados, costó 135 mil pesos.

El resto, 398 mil pesos, fueron para decorar el interior de Palacio Nacional con papel mache con la abreviatura de AMLO, mesas, carpas, sillas, pisos, televisores, generadores de luz y sonido.

El 70 por ciento del gasto, alrededor de 8 millones, se concentró en tres escenarios que se instalaron para la presentación de artistas.

Aunque la Presidencia no pagó por los cantantes, sí erogó 282 mil 450 por requerimientos que solicitaron los grupos musicales, así como 44 mil de condiciones que puso la Secretaría de Cultura y un millón de pesos en peticiones de la Defensa Nacional.

La dependencia contrató a la microempresaria Yazmín Adriana Bolaños López para este servicio, por lo que es el segundo evento que realiza para el primer mandatario, el primero fue el informe del 1 de julio en el Zócalo capitalino, el cual costó 3.5 millones.

El primer Grito de Independencia del presidente Enrique Peña Nieto costó 17.4 millones de pesos, monto que incluía 7.3 millones por el pago de cantantes, como Juan Gabriel, Ángeles Azules y Banda Carnaval.

Los otros 10 millones fueron exclusivamente para la decoración y logística de Palacio Nacional, donde acudieron 700 invitados.





