Genera dudas muerte de 'Mijis' en accidente

Reforma

Ciudad de México.- Activistas, ciudadanos y la propia familia de Pedro Carrizales, "El Mijis", advirtieron sobre las inconsistencias de las autoridades sobre la muerte del ex diputado local en un accidente vehicular.

Una de ellas es la identificación de los restos de Carrizales un mes después del accidente, ocurrido el 3 de febrero, según las autoridades, y del cual se informó hasta el 28 de febrero.

Otra es la detección del celular del ex diputado local en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Miriam Martínez, esposa de "El Mijis", aseguró que autoridades ministeriales detectaron que su celular tuvo actividad en Nuevo Laredo el 12 de febrero, es decir, nueve días después del accidente en el que aseguran murió al volcar su camioneta en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo.

Tras confirmar su muerte, el cuerpo del político morenista fue trasladado desde Tamaulipas a San Luis Potosí, donde fue velado en su barrio natal, Las Piedras, y sepultado en el Parque Funerario Arboledas del Consuelo, en Soledad de Graciano Sánchez.

Al finalizar el sepelio, el padre de "El Mijis" cuestionó que la camioneta hallada calcinada sobre el kilómetro 27 de la vía Piedras Negras-Nuevo Laredo, fuera de su hijo.

"Como que no (me convence el accidente), porque él iba en su troca, y primero ya tenía un mes de desaparecido, y la troca apareció sana y salva hace como unos ocho días en Saltillo, Coahuila. Esa era la que traía él en esas fechas que salió", dijo en entrevista con medios locales.

Martínez también dio a conocer un audio que recibió el 31 de enero, día en el que se asegura desapareció su esposo, en el que comenta que había sido detenido por policías.

"Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo", dice en el mensaje de voz.

De acuerdo a la cronología de la desaparición, el 31 de enero "El Mijis" salió desde Saltillo, Coahuila, rumbo a Nuevo León, aunque autoridades afirmaron que entre el 1 y el 4 de febrero estuvo también en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Frida Guerrera, activista y quien acompañó a la familia en la confronta de ADN, dijo que podrían interponer una denuncia antes las dudas que generó la indagatoria en la que participaron autoridades de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

"Sí, vamos a valorar (denunciar). Hay dudas, muchas dudas. En su momento (hablaremos), ya que pasemos todo este trago horrible y amargo", dijo el miércoles.